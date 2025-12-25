  1. استانها
  2. تهران
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

کابینت‌فروش متقلب در اسلامشهر به پرداخت ۵.۴ میلیارد محکوم شد



اسلامشهر- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از محکومیت یک واحد صنفی به دلیل تقلب در فروش کابینت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، در جمع خبرنگاران، از محکومیت یک واحد صنفی به دلیل تقلب در فروش کابینت خبر داد.

جودکی در ادامه اعلام کرد: با شکایت شاکی خصوصی، پرونده تقلب در فروش کابینت به ارزش ۶۲۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات اسلامشهر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات و نظر اتحادیه، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر پرداخت ۶۲۰ میلیون ریال خسارت به شاکی، به پرداخت چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد تا مجموع محکومیت مالی به پنج میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال برسد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر این تخلف را با شکایت شهروندی به تعزیرات ارسال کرده بود و پرونده برای رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6701641

