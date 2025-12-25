به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، در جمع خبرنگاران، از محکومیت یک واحد صنفی به دلیل تقلب در فروش کابینت خبر داد.

جودکی در ادامه اعلام کرد: با شکایت شاکی خصوصی، پرونده تقلب در فروش کابینت به ارزش ۶۲۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات اسلامشهر رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با بررسی مستندات و نظر اتحادیه، تخلف انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر پرداخت ۶۲۰ میلیون ریال خسارت به شاکی، به پرداخت چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف محکوم کرد تا مجموع محکومیت مالی به پنج میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال برسد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: اتاق اصناف شهرستان اسلامشهر این تخلف را با شکایت شهروندی به تعزیرات ارسال کرده بود و پرونده برای رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت.