تقلب در فروش مبلمان چوبی؛ جریمه ۳.۷ میلیاردی در انتظار واحد صنفی متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از محکومیت یک واحد صنفی متخلف به پرداخت سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به دلیل تقلب در فروش مبلمان چوبی خبر داد.

جودکی با اعلام این خبر گفت: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اسلامشهر به پرونده تقلب در فروش مبلمان چوبی به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: این شعبه با توجه به نظریه اتحادیه مربوطه و بررسی مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلف را به پرداخت سه میلیارد ریال جزای نقدی، معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: علاوه بر این، شعبه رسیدگی‌کننده متخلف را به پرداخت ۷۵۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی نیز محکوم کرد.

جودکی خاطرنشان کرد: این پرونده پس از شکایت شاکی خصوصی و با گزارش بازرسان اتاق اصناف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.