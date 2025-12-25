به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان نشست محله‌محور که شامگاه چهارشنبه در محله رحیم‌طیار وحدت اردبیل در مسجد امام حسن مجتبی (ع) به‌عنوان یکی از محلات سیزده‌گانه برگزار شد، اظهار کرد: برنامه محله‌محور از تکالیف صریح دولت چهاردهم برای استانداران و فرمانداران است.

وی افزود: نیازهای محلات براساس اولویت‌های واقعی مردم احصا می‌شود و پیگیری آن‌ها با حضور جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام می‌گیرد.

استاندار اردبیل با تأکید بر اینکه مصوبات این جلسات لازم‌الاجراست، تصریح کرد: روند اجرای این مصوبات تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌شود و برای این منظور نماینده ویژه و تام‌الاختیار منصوب شده است.

امامی یگانه در تشریح مصوبات این برنامه، از احداث یک باب مدرسه دخترانه در مقطع متوسطه، بازسازی ۲ مدرسه دیگر، و تعمیر و تجهیز سالن ورزشی شهید فخرزاده همراه با اختصاص سانس‌های ویژه برای اهالی منطقه خبر داد.

وی همچنین از تقسیط هزینه‌های انشعاب آب، برق و گاز برای خانوارهای ساکن محله، تسریع در اجرای شبکه فاضلاب و تقویت حمایت از دهک‌های پایین توسط کمیته امداد و بهزیستی استان به‌عنوان دیگر تصمیمات این نشست یاد کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت حضور مسؤولان در میان مردم افزود: هر اندازه مدیران در کنار مردم باشند، شناخت دقیق‌تری از مسائل پیدا می‌کنند و با اراده بیشتری برای حل مشکلات گام برمی‌دارند.

امامی یگانه از پیگیری موضوع اشتغال جوانان در چارچوب برنامه‌های همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان خبر داد و گفت: دغدغه اصلی همه ما ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و نیروی جویای کار است این روند با دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با جدیت بیشتر پیگیری می‌شود.