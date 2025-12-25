به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور و همایش بینالمللی سرمایهگذاری اظهار کرد: از مجموع طرحهای تفاهمشده، عملیات اجرایی ۸ طرح با حجم سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان و همچنین ۱۴ طرح دیگر با حجم ۱۹ هزار میلیارد تومان آغاز شده و لازم است دستگاههای اجرایی، روند عملیاتی شدن واقعی این طرحها را بهصورت مستمر پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اقدام سریع و بهموقع بانکها در پرداخت تسهیلات مصوب و ابلاغشده، تشکیل کمیته مشترک میان دستگاههای اجرایی مرتبط و بانکهای عامل را برای رصد طرحهای مهم و تأمین نقدینگی مورد نیاز اجرا و سرمایه در گردش ضروری دانست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بر نقش فرمانداران در احصا و پیگیری طرحهای شهرستانی تأکید کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل ریاست جمهوری، روند پرداخت تسهیلات به طرحهای مصوب در مرکز استان و شهرستانها باید بهصورت شفاف اعلام شود تا امکان رصد و پیگیری دقیق فراهم شود.
خلیلی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات در هر ماه باید نسبت به ماه قبل افزایش داشته باشد و در خصوص طرحهایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند، استان میتواند با اختیار قانونی نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش اقدام کند
