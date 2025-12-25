به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت حمایت هم‌زمان از معیشت مردم و پایداری تولید، کمبود و ناترازی نهاده‌ها را عامل اصلی نوسانات اخیر بازار به‌ویژه در حوزه مرغ و گوشت عنوان کرد.

وی افزود: کمتر از ۲۰ روز قبل، استان در تأمین مرغ مشکلی نداشت و حتی تولید روزانه به بیش از هزار تن می‌رسید، اما اختلال در تأمین و توزیع نهاده‌ها باعث کاهش تولید، کمبود عرضه و افزایش فشار قیمتی شده است.

کیان‌مهر با بیان اینکه گلستان به دلیل وابستگی بالای اشتغال به دامداری و مرغداری، بیش از بسیاری از استان‌ها از این وضعیت آسیب می‌بیند؛ افزود: کمبود مرغ، کاهش وزن لاشه‌ها و افزایش قیمت‌ها مستقیماً معیشت خانوارهای گلستانی را تحت تأثیر قرار داده است.

معاون اقتصادی استاندار گفت: مدیریت بازار باید با نگاه توأمان به معیشت مردم و حفظ تولید انجام شود، چرا که نادیده گرفتن تولیدکننده، بحران‌های بعدی را تشدید می‌کند.

وی همچنین بر لزوم شفاف‌سازی آمار تولید، مبنا قرار گرفتن داده‌های دامپزشکی، تشدید نظارت بر توزیع و حمل‌ونقل و جلوگیری از خروج غیرمنطقی کالا از استان تأکید کرد و تأمین پایدار نهاده‌ها از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی را شرط اصلی بازگشت ثبات به بازار دانست.