رسولیان: عاملان قتل شهروند مهابادی در عملیات سریع پلیس دستگیر شدند

ارومیه - فرمانده انتظامی مهاباد از دستگیری سه نفر از عاملان اصلی یک نزاع منجر به قتل در یکی از محلات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیررضا رسولیان در این زمینه افزود: پس از گزارش وقوع درگیری در شب گذشته و اعلام آن به مرکز فوریت‌های پلیسی، مأموران بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند و بررسی‌های مقدماتی و اقدامات تخصصی برای شناسایی عاملان حادثه آغاز شد.

وی اضافه کرد: با اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی، محل اختفای متهمان شناسایی و هر سه نفر در یک عملیات ضربتی و هماهنگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی مهاباد بیان کرد: بر اساس تحقیقات اولیه، انگیزه این نزاع منجر به قتل اختلافات شخصی بوده است. متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی‌های قضائی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

سرهنگ رسولیان با تأکید بر قاطعیت پلیس در مقابله با مخلان نظم و امنیت افزود: تأمین آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه رفتار مجرمانه که نظم عمومی را مختل کند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک تقدیر کرد و گفت: مشارکت شهروندان در اطلاع‌رسانی به‌موقع جرایم، نقش مهمی در سرعت کشف و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.

