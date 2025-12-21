https://mehrnews.com/x39WhW ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹ کد خبر 6697071 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹ مردم شیروان در طولانیترین شب سال مهربانی را تقسیم کردند شیروان_ مردم و خیرین شیروانی مهربانی و نورِ وجودشان را در طولانیترین شب سال با هم تقسیم کردند. دریافت 38 MB کد خبر 6697071 کپی شد مطالب مرتبط یلدا در اصفهان؛ مروری بر آیینهای زنده و قصههای فراموششده «یلدا» طولانیترین شب سال و کوتاهترین فاصله دلها یلدا در خانههای بیصدا؛ روایت شب چله با جای خالی شهدا و عزیزان برچسبها شب یلدا مرکز نیکوکاری موسسه خیریه
نظر شما