  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

مردم شیروان در طولانی‌ترین شب سال مهربانی را تقسیم کردند

مردم شیروان در طولانی‌ترین شب سال مهربانی را تقسیم کردند

شیروان_ مردم و خیرین شیروانی مهربانی و نورِ وجودشان را در طولانی‌ترین شب سال با هم تقسیم کردند.

دریافت 38 MB
کد خبر 6697071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها