به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی دانشمند چهارشنبه شب در مراسم سالروز شهادت امام علی النقی علیهالسلام با حضور اقشار مختلف مردم و عاشقان اهلبیت (ع) در مصلی جمعه گناوه، با تسلیت شهادت آن حضرت در مورد شخصیت امام (ع) به بیان مطالبی پرداخت و اظهار کرد: از تولد تا شهادت امام دهم شیعیان (ع) کمتر از ۴۲ سال است و در سختترین شرایط سیاسی و تحت حکومت شش خلیفه عباسی، مسئولیت هدایت جامعه و حفظ مکتب تشیع را برعهده داشتند که برای جهان اسلام و تشیع خدمات ارزندهای داشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امام هادی (ع) یادگاریهای زیادی برای جامعه دارند، افزود: زیارت جامعه کبیره از یادگارهای ارزشمند آن حضرت است که شیعه میتواند مسیر توحید، نبوت، امامت و ولایت و ولایتمداری را از آن بیاموزد.
حجتالاسلام دانشمند با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عمل به فرمایشات ائمه هستیم، ادامه داد: بسیاری از مشکلات و معضلات اخلاقی و اجتماعی جامعه به دلیل عمل نکردن به فرهنگ اهلبیت (ع) است؛ محرم، صفر و رمضان اگر بدون تغییر رفتار مردم بگذرد، اثرگذاری لازم را نداشته است.
این خطیب مذهبی شناخت دشمنان اهلبیت را برای جامعه به ویژه جوانان ضروری دانست و بیان کرد: به عقیده من یکی از راههای نجات جامعه امروز به خصوص نسل جوان ما آشنا کردن مردم و جوانان با دشمنان اهل بیت (ع) است.
وی ادامه داد: دشمنان اهل بیت (ع) در طول تاریخ سه دسته بودهاند؛ گروهی که مستقیماً در شهادت امامان و جنایات علیه آنها نقش داشتند، گروهی که به تخریب قبور اهلبیت (ع) پرداختند و گروه سوم امروز نیز جریانهایی که با تحریف فرهنگ دینی، ریشه اعتقادی مردم را هدف گرفتهاند.
وی گفت: دشمنان امروز از شمر، خولی، حرمله، مامون، هارون و دشمنان دیگر بدتر هستند و به دنبال تفکر حسینی و عشق حسینیان هستند تا در قلب جوانان محبت حسین (ع) را بیرون بکشند و این دشمنانی که ما امروز با آنها سر و کار داریم خطرناکترین دشمن در طول تاریخ بشر هستند.
حجتالاسلام دانشمند با تأکید بر اینکه دشمنان در طول تاریخ تلاش کردهاند نور اهلبیت (ع) را خاموش کنند، اظهار داشت: دشمنان هنگامی که نتوانستند حرمها را نابود کنند و محبت اهلبیت (ع) را از دلها بزدایند، جنگ اعتقادی را علیه جوانان آغاز کردند تا چهره عاشورا را مخدوش سازند.
این خطیب مذهبی با اشاره به جنایات متوکل عباسی و تخریب چندباره قبر امام حسین (ع) گفت: همان روحیه دشمنی با ولایت امروز نیز در چهرههای جدید ادامه دارد و مؤمنان باید با بصیرت و آگاهی، از ایمان و هویت دینی خود صیانت کنند.
وی یکی از مهمترین اولویتهای فرهنگی امروز را حفظ هویت دینی و پیوند نسل جوان با مکتب سیدالشهدا (ع) دانست و تصریح کرد: شناخت دشمنان باید برای جوانان تبیین شود.
این استاد حوزه علمیه در ادامه به خاطرهای از سفر خود به کشور هند اشاره کرد و گفت: در هندوستان، عشق به امام حسین (ع) در میان برخی پیروان ادیان دیگر نیز ریشه دارد و این نشاندهنده جهانی بودن پیام ظلمستیزی و آزادگی امام حسین (ع) است.
حجتالاسلام دانشمند تأکید کرد: محبت اهلبیت (ع) مرز و قومیت نمیشناسد و امروز صاحبان ادیان مختلف، حسینبنعلی (ع) را به عنوان الگو و اسوه آزادیخواهان جهان میشناسند.
این سخنران مذهبی در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان اینکه ایجاد دوگانه ایرانی عربی در تحلیل شخصیت امام حسین (ع) یا سایر ائمه (ع) اقدامی انحرافی است، اظهار کرد: تاریخ ایران و جهان اسلام در دورههای مختلف درهمتنیده بوده و بسیاری از جغرافیاهایی که امروز عربی نامیده میشوند، در دورههایی از تاریخ متعلق به ایران بودهاند.
دانشمند بر این امر که استناد به قومیت برای دور کردن جامعه از اهلبیت (ع) نه تنها پشتوانه علمی ندارد، بلکه با واقعیات تاریخی نیز مغایرت دارد، تاکید کرد.
پایان این مراسم معنوی با ذکر مصائب امام هادی (ع) و مداحی اهلبیت (ع) همراه بود و عزاداران با سوگواری و سینه زنی ارادت خود را به خاندان پیامبر اکرم (ص) ابراز کردند.
نظر شما