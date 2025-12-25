کشف انبار احتکار کالاهای اساسی در ایلام به ارزش ۳ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کیانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر وجود انبار احتکار کالاهای اساسی در شهر ایلام، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، در بازرسی از این محل مقدار قابل توجهی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که بهصورت غیرمجاز دپو و احتکار شده بود، کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش کالاهای کشفشده را ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این راستا، صاحب انباربه عنوان متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ کیانی در پایان، مقابله با پدیدههای احتکار و قاچاق کالا را از مهمترین اولویتها و برنامههای پلیس امنیت اقتصادی استان عنوان کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله قاچاق کالا، احتکار، اختلاس و سایر جرائم و مفاسد اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
