ارسال ۴۱ اثر به مسابقه تولید محتوای هوش مصنوعی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب نیا صبح پنجشنبه با بیان این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مسابقه تولید محتوا با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و با محوریت «شب چله»، به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و با همکاری فرمانداری سنندج و مرکز رسانه‌های دیجیتال استان، در شهر سنندج برگزار شد.

وی افزود: این رویداد فرهنگی فناورانه در راستای برنامه‌های گرامیداشت شب چله و با هدف تقویت خلاقیت هنری، آشنایی با فناوری‌های نوین و بازنمایی آئین‌ها و سنت‌های بومی منطقه طراحی و اجرا شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این مسابقه، آثار خود را با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی و در محورهای «خانواده و شب چله»، «سفره شب چله»، «المان‌ها و نمادهای شب چله» و «داستان‌ها و روایت‌های مرتبط با شب چله» تولید و به دبیرخانه ارسال کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اضافه کرد: در مجموع ۴۱ اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی، ۸ اثر برتر در دو گروه A و B به‌عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.