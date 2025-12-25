  1. استانها
ارسال ۴۱ اثر به مسابقه تولید محتوای هوش مصنوعی در کردستان

سنندج- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: در راستای اجرای مسابقات تولید محتوای هوش مصنوعی با محوریت «شب چله» ۴۱ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب نیا صبح پنجشنبه با بیان این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مسابقه تولید محتوا با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و با محوریت «شب چله»، به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و با همکاری فرمانداری سنندج و مرکز رسانه‌های دیجیتال استان، در شهر سنندج برگزار شد.

وی افزود: این رویداد فرهنگی فناورانه در راستای برنامه‌های گرامیداشت شب چله و با هدف تقویت خلاقیت هنری، آشنایی با فناوری‌های نوین و بازنمایی آئین‌ها و سنت‌های بومی منطقه طراحی و اجرا شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این مسابقه، آثار خود را با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی و در محورهای «خانواده و شب چله»، «سفره شب چله»، «المان‌ها و نمادهای شب چله» و «داستان‌ها و روایت‌های مرتبط با شب چله» تولید و به دبیرخانه ارسال کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اضافه کرد: در مجموع ۴۱ اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی، ۸ اثر برتر در دو گروه A و B به‌عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

