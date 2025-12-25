به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی در نشست اجرایی طرح نماد ، افزود: نماد یکی از برنامه‌هایی است که دادگستری استان زنجان به‌عنوان یک سازمان مطالبه‌گر، آن را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: دفتر این طرح در استان زنجان مستقر بوده و هدف اصلی آن شناسایی و حمایت از دانش‌آموزانی است که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند یا با چالش‌هایی نظیر اقدام به خودکشی، مشکلات خانوادگی و اجتماعی مواجه هستند.

احمدی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند از طریق تماس با خط نماد، مشکلات خود را مطرح کنند و آموزش و پرورش تا ساعت ۱۲ شب خدمات مشاوره و راهنمایی لازم را ارائه می‌دهد.

وی یادآور شد: در موارد ضروری نیز دادگستری در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها وارد عمل می‌شود و مداخلات قانونی لازم را انجام می‌دهد.

احمدی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره این خط ارتباطی، افزود: آشنایی دانش‌آموزان با سامانه نماد اقدامی مؤثر است، چرا که حتی دانش‌آموزی که در دورافتاده‌ترین روستای استان زندگی می‌کند، می‌تواند در صورت بروز مشکل، از این طریق مشورت و حمایت لازم را دریافت کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در ادامه به برگزاری گلریزان اجتماعی اشاره کرد و گفت: این برنامه به‌تازگی در معاونت اجتماعی قوه قضائیه آغاز شده و هدف آن این است که هر شهروند، یک خیر اجتماعی باشد.

به گفته وی، نخستین گلریزان اجتماعی استان زنجان، دوشنبه آینده با حضور خیرین، نهادهای حمایتی، مدیران استانی و برخی مسئولان کشوری در دادگستری استان برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: جامعه هدف گلریزان اجتماعی شامل بیماران نیازمند با محوریت هلال احمر، محرومان با محوریت کمیته امداد و هلال احمر، آزادی زندانیان و حمایت از خانواده‌های زندانیان است و دادگستری در این طرح نقش هماهنگ‌کننده و ناظر را ایفا می‌کند.

احمدی همچنین به اقدامات انجام‌شده در محلات حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در هشت محله حاشیه‌ای استان، گروه‌های سازش محله‌محور تشکیل شده و خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های روان‌شناسی، حقوقی و اجتماعی به ساکنان این مناطق ارائه می‌شود تا از بروز آسیب‌های اجتماعی در آینده پیشگیری شود.

وی با انتقاد از وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در استان، گفت: اگر چه روی کاغذ آمار بالایی از سمن‌ها در استان اعلام می‌شود، اما در عمل تعداد محدودی از آنها فعال هستند.

احمدی افزود: یکی از مشکلات اساسی، صدور مجوزهای پراکنده توسط دستگاه‌های مختلف بوده که مانع از تمرکز و اثربخشی فعالیت‌ها شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان افزود: برنامه دادگستری، حمایت و توانمندسازی سمن‌های فعال و ساماندهی مجدد نهادهای غیرفعال است تا آمارها واقعی شده و فعالیت‌ها اثربخش‌تر شود.