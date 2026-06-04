۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در روانسر مسدود شد

بهروز اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح مقابله با برداشتهای غیرمجاز آب در شهرستان روانسر خبر داد و اظهار کرد: در راستای حفاظت از منابع آبی و با هماهنگی و دستور مقام قضایی، ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در شهر شاهو از توابع شهرستان روانسر مسدود شد.
وی افزود: این چاهها پس از شناسایی در باغات محدوده محله قشلاق شهر شاهو و طی مراحل قانونی، توسط عوامل مربوطه مسدود شدند.
سرپرست امور منابع آب منطقه اورامانات با اشاره به آثار منفی برداشتهای غیرمجاز از سفرههای آب زیرزمینی تصریح کرد: بهرهبرداری غیرقانونی از منابع آب، خسارتهای جبرانناپذیری به آبخوانها وارد میکند و تداوم این روند میتواند منابع آبی منطقه را با چالش جدی مواجه سازد.
اخگر خاطرنشان کرد: انسداد این چاهها علاوه بر جلوگیری از برداشت بیرویه آب، در بهبود شرایط منابع زیرزمینی و بازگشت تدریجی آبدهی چشمههای منطقه به وضعیت طبیعی نیز مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی نیازمند همکاری همه بهرهبرداران و شهروندان است و دستگاههای متولی با هرگونه تخلف در این حوزه مطابق قانون برخورد خواهند کرد.
سرپرست امور منابع آب منطقه اورامانات همچنین از معرفی متخلفان به مراجع قضایی خبر داد و گفت: افرادی که اقدام به حفر و بهرهبرداری از چاههای غیرمجاز کرده بودند، به دلیل خسارت وارده به آبخوانهای منطقه برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
اخگر در پایان بر تداوم برنامههای نظارتی و برخورد با برداشتهای غیرقانونی آب تأکید کرد و افزود: صیانت از منابع آبی به عنوان سرمایهای حیاتی برای نسل حاضر و آینده، از اولویتهای اصلی این مجموعه است.
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