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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در روانسر مسدود شد

۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در روانسر مسدود شد

کرمانشاه - سرپرست امور منابع آب منطقه اورامانات از انسداد ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان روانسر با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی خبر داد.

بهروز اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح مقابله با برداشت‌های غیرمجاز آب در شهرستان روانسر خبر داد و اظهار کرد: در راستای حفاظت از منابع آبی و با هماهنگی و دستور مقام قضایی، ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در شهر شاهو از توابع شهرستان روانسر مسدود شد.

وی افزود: این چاه‌ها پس از شناسایی در باغات محدوده محله قشلاق شهر شاهو و طی مراحل قانونی، توسط عوامل مربوطه مسدود شدند.

سرپرست امور منابع آب منطقه اورامانات با اشاره به آثار منفی برداشت‌های غیرمجاز از سفره‌های آب زیرزمینی تصریح کرد: بهره‌برداری غیرقانونی از منابع آب، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آبخوان‌ها وارد می‌کند و تداوم این روند می‌تواند منابع آبی منطقه را با چالش جدی مواجه سازد.

اخگر خاطرنشان کرد: انسداد این چاه‌ها علاوه بر جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب، در بهبود شرایط منابع زیرزمینی و بازگشت تدریجی آبدهی چشمه‌های منطقه به وضعیت طبیعی نیز مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی نیازمند همکاری همه بهره‌برداران و شهروندان است و دستگاه‌های متولی با هرگونه تخلف در این حوزه مطابق قانون برخورد خواهند کرد.

سرپرست امور منابع آب منطقه اورامانات همچنین از معرفی متخلفان به مراجع قضایی خبر داد و گفت: افرادی که اقدام به حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز کرده بودند، به دلیل خسارت وارده به آبخوان‌های منطقه برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

اخگر در پایان بر تداوم برنامه‌های نظارتی و برخورد با برداشت‌های غیرقانونی آب تأکید کرد و افزود: صیانت از منابع آبی به عنوان سرمایه‌ای حیاتی برای نسل حاضر و آینده، از اولویت‌های اصلی این مجموعه است.

کد مطلب 6850165

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