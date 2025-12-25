حضور پلیس راه در ۱۲۳ گردنه برفی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، با اعلام آغاز طرح زمستانی پلیس راه از ۲۵ آذر در سراسر کشور، گفت: با توجه به تغییر الگوی سفر، بارش برف و باران، کاهش دید و احتمال انسداد محورهای کوهستانی، پلیس راه به همراه سایر دستگاه‌های امدادی در بیش از ۱۲۳ گردنه مستعد شرایط زمستانی مستقر شده‌اند تا کمترین تهدید متوجه مسافران باشد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح جزئیات اجرای طرح زمستانی پلیس راه اظهار کرد: طرح زمستانی یکی از طرح‌های ویژه و تخصصی پلیس راه در معابر برون‌شهری است که به دلیل تغییر شرایط جوی، الگوی سفر و افزایش مخاطرات زمستانی هر ساله اجرا می‌شود. این طرح به‌صورت رسمی از ۲۵ آذرماه در سراسر جغرافیای کشور آغاز شده است.

وی افزود: در فصل زمستان با پدیده‌هایی نظیر بارش برف و باران، کاهش میدان دید، لغزندگی سطح راه، احتمال انسداد مقطعی محورها و افزایش خطرات رانندگی مواجه هستیم. به همین دلیل پلیس راه به همراه سایر دستگاه‌های امدادی شامل سازمان راهداری، اورژانس، جمعیت هلال احمر و امدادخودروها با تعامل و هماهنگی کامل در نقاط حساس و حادثه‌خیز مستقر شده‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تمرکز نیروها در گردنه‌های برف‌گیر کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۳ گردنه مستعد شرایط زمستانی در کشور شناسایی شده که همکاران ما و سایر واحدهای امدادی به‌صورت مستمر در این محورها حضور دارند تا در صورت بروز حادثه یا انسداد احتمالی، امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به بارش‌های اخیر بیان کرد: در هفته گذشته بیش از ۲۴ استان کشور درگیر شرایط زمستانی بودند و شاهد بارش‌های سنگین برف در بسیاری از محورهای مواصلاتی بودیم. اگرچه این بارش‌ها از نظر تأمین منابع آبی و کاهش آلودگی هوا اتفاقی مثبت است، اما کوچک‌ترین غفلت در رانندگی می‌تواند منجر به حوادث ناگوار و تلخ شدن کام خانواده‌ها شود.

وی در ادامه به محورهای پرخطر زمستانی اشاره کرد و گفت: بر اساس شرایط جوی و بارش‌های اخیر، احتمال انسدادهای مقطعی در برخی مسیرها وجود دارد که این محدودیت‌ها صرفاً با هدف تسهیل تردد و حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای اعمال می‌شود. از جمله این محورها، محور پونل-خلخال است که به‌دلیل بارش سنگین برف در فصل زمستان همواره با محدودیت همراه است. همچنین در استان کردستان، محور سروآباد نیز از جمله مسیرهایی است که طی ۴۸ ساعت گذشته به‌دلیل بارش برف، محدودیت‌هایی به‌صورت مقطعی در آن اعمال شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته در استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان و زنجان شاهد بارش برف بوده‌ایم و در ۱۰ روز اخیر نیز بخش قابل توجهی از جغرافیای کشور تحت تأثیر سامانه‌های بارشی قرار داشته است که در همین راستا، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد در برخی محورها اعمال شده است.

سردار کرمی‌اسد یکی از مهم‌ترین تهدیدهای سفرهای زمستانی را ناپایداری وسیله نقلیه در شرایط لغزندگی عنوان کرد و گفت: این ناپایداری تحت تأثیر چند عامل شکل می‌گیرد که مهم‌ترین آن رفتار راننده و انتخاب سرعت غیرمطمئن است. رانندگانی که بدون درک شرایط محیطی و مانند روزهای عادی رانندگی می‌کنند، به‌طور قطع با خطر خروج از جاده، واژگونی و تصادفات شدید مواجه خواهند شد.

وی با تأکید بر کنترل تجهیزات زمستانی اظهار کرد: از روز ۲۵ آذرماه تمامی پاسگاه‌های پلیس راه در کشور مکلف به کنترل تجهیزات زمستانی خودروها به‌ویژه زنجیر چرخ هستند. متأسفانه مشاهده می‌شود بسیاری از رانندگان زنجیر چرخ را همراه دارند اما مهارت بستن و استفاده از آن را بلد نیستند و همین موضوع باعث ایجاد گره‌های ترافیکی و اتلاف وقت نیروهای امدادی در گردنه‌های برف‌گیر می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در بسیاری از موارد، نیروهای پلیس و امدادی مجبور می‌شوند برای تعداد زیادی از خودروها زنجیر چرخ نصب کنند که این موضوع عملاً امکان‌پذیر نیست و سبب ایجاد ترافیک‌های سنگین می‌شود. توصیه اکید ما این است که رانندگان در شرایط عادی و پیش از سفر، نحوه بستن و باز کردن زنجیر چرخ را تمرین کنند.

سردار کرمی‌اسد همچنین بر همراه داشتن تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: رانندگان حتماً لباس گرم، سوخت کافی و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند تا در صورت توقف ناخواسته در مسیر دچار مشکل نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار تلفات اشاره کرد و گفت: زمستان سال گذشته، متأسفانه ۳۳۸۳ نفر از هم‌وطنانمان در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. نکته نگران‌کننده این است که بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد جان‌باختگان در بازه سنی ۲۵ تا ۴۵ سال و از نیروهای فعال و مولد جامعه بوده‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر نیز شاهد وقوع حوادث مشابه بوده‌ایم. رانندگی در شرایط نامساعد جوی، نیازمند احتیاط حداکثری است و هیچ توجیهی برای ریسک‌پذیری در جاده‌ها وجود ندارد. زمانی که شرایط جوی و وضعیت راه به‌گونه‌ای است که پایداری وسیله نقلیه به حداقل می‌رسد، تنها راه پیشگیری از حادثه، کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی و تبعیت از توصیه‌های پلیس است.