  1. استانها
  2. یزد
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

۳ شهرستان در یزد در وضعیت قرمز؛ سامانه سنجش هوای شهر یزد خارج از دسترس

یزد_هم اکنون ایستگاه‌های سنجش هوا در مهریز، اشکذر و اردکان در وضعیت قرمز و ناسالم؛ ایستگاه‌های شهرستان بافق، میبد و بخشی از اردکان نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون صبح پنجشنبه طبق سامانه سنجش آلودگی هوا در سه شهرستان در وضعیت قرمز است. ایستگاه مهریز با شاخص ۱۵۹، اشکذر با شاخص ۱۵۳ و اردکان در ایستگاه محیط زیست با سنجش شاخص ۱۵۶ در وضعیت ناسالم قرار دارند. شاخص آلودگی این شهرها با شهر تهران برابر و بالاتر است.

ایستگاه‌های سنجش هوا در بافق و میبد ۱۱۳ و ایستگاه شهر اردکان با شاخص ۱۲۵ امروز ناسالم و آلوده برای گروه‌های حساس می‌باشند و در وضعیت نارنجی است.

البته سامانه کیفیت و پایش هوا شهر یزد همچنان طی سه روز گذشته از دسترس خارج شده است اما شواهد نشان می‌دهد وضعیت شهر یزد هم اکنون همچون روزهای گذشته به شدت آلوده و ناسالم است.

