اعزام فرهنگیان میامی به اردوی معنوی راهیان نور

سرهنگ حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: جمعی از فرهنگیان بسیجی شهرستان میامی در قالب اردوی فرهنگی تربیتی راهیان نور، به منظور تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا و آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ ایثار و مقاومت، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
وی افزود: این اردو با هدف ترویج فرهنگ دفاع مقدس، انتقال ارزشهای معنوی و انقلابی به نسلهای امروز و تقویت روحیه جهادی و مسئولیتپذیری در میان فرهنگیان برگزار شده است.
فرمانده سپاه شهرستان میامی همچنین درباره برنامههای این اردوی معنوی توضیح داد: شرکتکنندگان در این سفر معنوی از یادمانهای شهدای دفاع مقدس بازدید کرده و در برنامههای فرهنگی، روایتگری و جلسات معرفتی حضور خواهند یافت.
محمدی با بیان اینکه راهیان نور فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ پرافتخار دفاع مقدس است، تاکید کرد: این اردوی معنوی همچنین سبب تعمیق باورهای دینی و انقلابی فرهنگیان میشود.
وی با بیان اینکه معلمان در انتقال مفاهیم عمیق معنوی به دانشآموزان نقش مهمی دارند، افزود: این اردوی معنوی راهیان نور با همکاری بسیج فرهنگیان و مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان میامی برگزار شده است.
