اعزام ۸۰ بانوی شاغل مدارس غیردولتی کردستان به اردوی راهیان نور

یاسر علی‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اردو با اولویت شاغلین زن مدارس غیردولتی نواحی یک و دو سنندج، دهگلان، قروه و کامیاران برگزار می‌شود و در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و تربیتی این اداره کل قرار دارد.

وی با بیان اینکه اردوی راهیان نور یکی از مؤثرترین بسترهای تربیتی و فرهنگی است، افزود: این برنامه با هدف تقویت روحیه انقلابی، احیای تفکر دفاع مقدس و تعمیق باورهای دینی و ارزشی در میان بانوان فرهنگی طراحی شده است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی کردستان تصریح کرد: در این اعزام، معلمان نخبه و افرادی که دارای رتبه‌های برتر در مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی هستند، در اولویت قرار گرفته‌اند و این اردو با همکاری سازمان بسیج فرهنگیان اجرا می‌شود.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از رسالت‌های حوزه آموزش

علی‌پناه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را یکی از رسالت‌های مهم حوزه آموزش دانست و گفت: معلمان به‌عنوان الگوهای تربیتی، نقش مؤثری در انتقال مفاهیم انقلابی به نسل جوان دارند و حضور آنان در چنین اردوهایی، به غنای فرهنگی فضای آموزشی کمک می‌کند.

وی با اشاره به نقش زنان در تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه، بیان کرد: بانوان شاغل در مدارس غیردولتی پس از این سفر معنوی، به‌عنوان سفیران فرهنگی، تجربیات خود را به محیط‌های آموزشی و خانوادگی منتقل خواهند کرد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان خاطرنشان کرد: این اردو طی روزهای آینده در مناطق عملیاتی شلمچه، طلائیه، اروندرود، هویزه، معراج شهدا و منطقه صنعتی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان با بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس، با زنده‌ترین جلوه‌های ایثار و مقاومت آشنا خواهند شد.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای اعزام شاغلین مرد مدارس غیردولتی استان به اردوی راهیان نور خبر داد و افزود: این برنامه‌ها به‌صورت مستمر و با مشارکت همه فعالان حوزه آموزش غیردولتی اجرا می‌شود تا فرهنگ دفاع مقدس به‌عنوان سرمایه‌ای اجتماعی در بطن جامعه نهادینه شود.