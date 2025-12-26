مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس درگذشت امام جمعه موقت مرودشت را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری امام جمعه موقت مرودشت را تسلیت گفت.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال عالم ربانی، روحانی خدوم و خطیب وارسته مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ ابراهیم کلانتری (رحمة الله علیه) امام جمعه محترم موقت شهرستان مرودشت، موجب تألم و تأثر جامعه تبلیغ دینی استان فارس گردید.

آن فقید سعید عمر پر برکت خویش را صادقانه و مخلصانه در مسیر ترویج معارف ناب اسلام، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و هدایت دینی مردمی سپری نمود و در مسئولیت‌های ارزشمندی همچون نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی و امامت جمعه شهرستان مرودشت منشأ اثر ماندگار و خدمات شایسته ای گردید. بی تردید اخلاص، تواضع، مردم‌داری و تلاش‌های خستگی ناپذیر ایشان در عرصه تبلیغ دین، همواره در حافظه معنوی مردم مؤمن و ولایت مدار منطقه باقی خواهد ماند.

اینجانب به نمایندگی از جامعه تبلیغی استان فارس، این ضایعه مولمه را به بیت مکرم آن مرحوم، علمای اعلام، روحانیت معزز، شاگردان، دوستان و عموم مردم شریف و متدین شهرستان‌های مرودشت و ارسنجان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.