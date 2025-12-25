تولید گیاهان دارویی در استان هرمزگان به ۹ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره ملاحی کارشناس و مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با تشریح وضعیت کشت گیاهان دارویی در استان، از برنامهریزی برای توسعه کمی و کیفی این بخش خبر داد.
ملاحی افزود: پیشبینی میشود با فراهم آمدن شرایط مناسب بهویژه بهبود نسبی بارندگی، این سطح در یک برنامه پنجساله به ۸۰۰ هکتار افزایش یابد.
کارشناس مسئول گیاهان دارویی هرمزگان، آلوئهورا، حنا، چای ترش، گل محمدی، گلنار فارسی، رزماری، نعنا فلفلی، سپستان، اپونتیا و مارچوبه را از مهمترین گیاهان دارویی در حال کشت در استان برشمرد.
وی مزیت اصلی این گیاهان را سازگاری با شرایط سخت اقلیمی دانست و توضیح داد: پتانسیل تحمل به خشکی، افزایش بهرهوری آب، امکان کشت در عرصههای کوچک و حاشیه باغها از جمله نقاط قوت آنهاست که علاوه بر صرفه اقتصادی، به اشتغالزایی بهویژه برای زنان روستایی منجر شده است.
ملاحی به حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی از علاقهمندان اشاره کرد و گفت: برای ترویج این کشت، دورههای آموزشی برگزار میشود، تسهیلاتی برای خرید دستگاههای خشککن و گلابگیری در نظر گرفته شده و نهالهای یارانهای نیز توزیع میشود.
وی در خصوص چالش کمآبی و شوری در استان، راهکارهای متعددی را برشمرد و بیان کرد: استفاده از روشهای نوین آبیاری، کشت دیم در اراضی شیبدار مناطق با بارندگی بیش از ۳۰۰ میلیمتر، بهنژادی ارقام بومی سازگار، استفاده از مالچهای زیستی و توسعه کشت گیاهان هالوفیت (شورپسند) میتواند به کشت پایدار این گیاهان بینجامد.
ملاحی مهمترین مانع توسعه این بخش را نبود صنایع فرآوری در استان عنوان کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر محصول تولیدی عمدتاً به صورت خام و با قیمت پایین به سایر استانها ارسال میشود که ارزش افزوده چندانی برای استان ندارد.
مجری طرح گیاهان دارویی هرمزگان از برنامههای آینده خبر داد و گفت: جذب سرمایهگذار برای ایجاد «بارانداز گیاهان دارویی» در استان بهصورت جدی در دست پیگیری است. ایجاد چنین مجتمعهای فرآوری و بستهبندی، نه تنها مشکل فروش خام را حل میکند، بلکه زمینه ایجاد برند استانی و توسعه صادرات این محصولات باارزش را نیز فراهم خواهد کرد.
