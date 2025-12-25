به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دولتیار پیش از ظهر پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان که با حضور سید عباس عراقچی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تجربه دو ساله حضور و فعالیت در استان اصفهان، می‌توان با اطمینان گفت که توانمندی مدیران این استان، به‌ویژه در بخش خصوصی و به‌صورت خاص در اتاق بازرگانی، در سطحی قابل توجه و منطبق با استانداردهای بین‌المللی قرار دارد.

وی افزود: برنامه‌ها و رویدادهایی که طی یکی دو سال گذشته در اصفهان برگزار شده، با رعایت بالاترین استانداردهای جهانی بوده و همین امر نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی اصفهان می‌تواند به‌عنوان معیار عملکردی برای اتاق ایران مورد توجه قرار گیرد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با تأکید بر نقش این ظرفیت‌ها در دیپلماسی اقتصادی کشور تصریح کرد: اتاق اصفهان این توان را دارد که در مسیر توسعه و تعمیق دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نقشی معنادار و اثرگذار ایفا کند.

دولتیار ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر امور خارجه و همکاری معاونان و دستگاه‌های ذی‌ربط، از توانمندی‌های مدیریتی استان اصفهان در راستای کمک به دولت، خدمت به ملت و بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور به‌نحو مطلوب استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد عملیات کربلای چهار گفت: امروز سالروز عملیاتی است که در آن بیشترین شهدا، مجروحان و جانبازان تقدیم انقلاب اسلامی شد و لازم است یاد و خاطره آن عزیزان که همه ما مدیون فداکاری‌های آن‌ها هستیم گرامی داشته شود.

