حجتالاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه ریزی خوبی به منظور برگزاری برنامههای یومالله ۹ دی در بوشهر انجام شده و در نقاط مختلف استان شاهد برگزاری ویژهبرنامههایی در این ایام خواهیم بود.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای این ایام با محوریت بصیرتافزایی و تحکیم پیوند امت با ولایت اضافه کرد: تلاش میشود در این برنامهها ضمن مقابله با جنگ شناختی دشمنان، زمینه ارتقای بصیرت سیاسی و اجتماعی فراهم شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر با تاکید بر اهمیت تقویت پیوند قلبی و عملی آحاد ملت با ولایت فقیه و نظام اسلامی افزود: هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن و تعمیق بصیرت سیاسی و اجتماعی مردم ضروری است.
وی ادامه داد: با حضور فعال حضور هادیان سیاسی در مساجد، مدارس و دانشگاهها موضوعات روز جامعه، فضای سیاسی کشور و تحولات بینالمللی با رویکرد روشنگری و بصیرتافزایی بررسی خواهد شد.
جمالی با اشاره به مرور و تحلیل عالمانه فتنه ۸۸ و فتنههای پس از آن در قالب این برنامهها افزود: تقویت انسجام و وحدت ملی در شرایط جنگ ترکیبی دشمن و آگاهیبخشی نسبت به جریان نفاق و نفوذ در سطوح مختلف جامعه از اهداف این برنامهها است.
وی اضافه کرد: از دیگر محورهای برنامههای یومالله ۹ دی میتوان به ترویج فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی در بستر جهاد تبیین به ویژه با محوریت جنگ ۱۲ روزه و اتحاد شکلگرفته در میان مردم و مسئولان کشور در شرایط اخیر اشاره کرد.
