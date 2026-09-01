کاهش ۶ درجه دمای هوا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقان پور اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، روند کاهش دما در استان طی روزهای آینده ادامه دارد و تا روز جمعه دمای هوا حدود پنج تا ۶ درجه کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی افزود: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد پدیده غالب جوی در سطح استان خواهد بود و در مناطق بادخیز و مستعد، وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گردوخاک و احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود که در این خصوص هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی تصریح کرد: تا انتهای هفته در مناطق شرقی و جنوبی وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک و احتمال انتقال ذرات غبار به نواحی مرکزی ادامه دارد.

دهقان پور بیان کرد: طی این مدت به تناوب افزایش ابر در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود و امروز و پنجشنبه، تنها در ارتفاعات شمال‌غربی استان، احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: افزایش ابرناکی در نیمه شمالی استان از عصر امروز منجر به بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق در ارتفاعات خواهد شد.