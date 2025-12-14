محمدرضا برادران در جمع ۱۴ سالمند برتر مسابقات کشوری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات چالشی قهرمان کشوری سالمندان ۶۰+ با هدف ارتقای فعالیتهای بدنی، افزایش تحرک و ترویج ورزش در میان سالمندان، به میزبانی شهرستان قصرشیرین برگزار شد، ظهر دوشنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
این رقابتها با حضور ورزشکاران، مربیان و سرپرستان بیش از ۳۰۰ نفر از ۲۸ استان کشور و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد و بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی ویژه سالمندان در سطح کشور مورد استقبال قرار گرفت.
مسابقات در سه مرحله و با آیتمهای متنوع مهارتی و چالشی برگزار شد. مرحله نخست شامل پنج ایستگاه لیوان چینی، گویبازی، دستبهعصا، پرتاب فریزبی و حمل راکت تنیس روی میز همراه با توپ بود. در مرحله دوم، شرکتکنندگان در آیتمهایی نظیر حمل کیسه شن، پرتاب کورنهول، حمل توپ با راکت، عبور از نردبان چابکی و پرتاب توپ مدیسنبال به رقابت پرداختند. مرحله سوم نیز با اجرای آیتمهایی از جمله دایره تمرکز، جابهجایی کیسه شن، پرتاب حلقه و حمل لاستیک پیگیری شد.
در پایان این رقابتها، نفرات برتر هر دو بخش معرفی شدند که محمدرضا برادران، مسئول کمیته ورزش سالمندان هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل، با عملکردی شایسته در بخش آقایان موفق شد در جمع ۱۴ نفر برتر کشور قرار گیرد و افتخاری ارزشمند برای ورزش سالمندان استان اردبیل رقم بزند.
این موفقیت، نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش سالمندان در استان اردبیل و نتیجه برنامهریزی و توجه ویژه هیئت ورزشهای همگانی به توسعه فعالیتهای ورزشی در این رده سنی است.
