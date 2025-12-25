به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد با حضور استاندار کرمانشاه، ضمن اشاره به اهمیت توسعه خدمات سلامت در این بخش، گفت: مردم فیروزآباد از خدمات بهداشتی و درمانی مطلوبی برخوردار نیستند و نیازمند تسریع در ارائه امکانات هستند.

وی افزود: زمین احداث مرکز جامع سلامت فیروزآباد تأمین شده و عملیات اجرایی آن در اسرع وقت آغاز خواهد شد. این مرکز با ارتقای شاخص‌های خدماتی، به افزایش دسترسی سریع مردم به خدمات درمانی و اورژانسی کمک خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: احداث پایگاه اورژانس نیز به موازات مرکز سلامت در دست پیگیری است تا زمان رسیدن به بیماران و ارائه خدمات درمانی در مواقع اضطراری کاهش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری استانداری و مسئولان محلی، تمامی اقدامات لازم برای تأمین تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز این مراکز در بازه زمانی یک ساله انجام خواهد شد تا خدمات بهداشتی و درمانی در بخش فیروزآباد به سطح قابل قبول برسد.