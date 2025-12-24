پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی ثلاث باباجانی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به همراه بیدهندی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و فرنیا مدیر منابع فیزیکی، با حضور در شهرستان ثلاث باباجانی از روند اجرای پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی این شهرستان بازدید کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ضمن گفت‌وگو با عوامل اجرایی، بر لزوم تسریع در تکمیل مراحل پایانی عملیات عمرانی و آماده‌سازی این مرکز درمانی تأکید کردند.

بیمارستان ۳۲ تختخوابی ثلاث باباجانی در زمینی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع و با زیربنای ۴۵۰۰ مترمربع در حال احداث است که شامل یک ساختمان اصلی دو طبقه و ساختمان‌های جانبی مرتبط با خدمات درمانی و پشتیبانی می‌شود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این بازدید، این پروژه تاکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی رسیده و هم‌اکنون در مراحل نهایی عملیات عمرانی قرار دارد و با تأمین به‌موقع اعتبارات و تجهیزات، امکان بهره‌برداری از آن در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این پروژه را یکی از طرح‌های مهم توسعه زیرساخت‌های سلامت در منطقه دانست و گفت: بهره‌برداری از بیمارستان ۳۲ تختخوابی ثلاث باباجانی نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی، کاهش مراجعات بیماران به مراکز درمانی سایر شهرستان‌ها و افزایش دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی سلامت خواهد داشت.