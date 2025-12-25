« حکیم تربیت» در بابل تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قدردانی از بیش از شش دهه فعالیت علمی، پژوهشی و آموزشی علی قائمی، از اساتید شناختهشده حوزه تعلیم و تربیت ظهر پنجشنبه با حضور صالحی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جمعی از مدیرانکل استان مازندران، خیرین، نخبگان علمی و فرهیختگان فرهنگی در شهرستان بابل برگزار شد.
این آئین با هدف معرفی آثار و اندیشههای این استاد برجسته به عموم مردم و تکریم جایگاه علم و تربیت در جامعه برگزار شد و طی آن، پیامهایی از وزیر آموزش و پرورش و رئیس مجلس شورای اسلامی قرائت شد. همچنین کلیپی از زندگی علمی و فعالیتهای دکتر قائمی برای حاضران به نمایش درآمد.
در این مراسم، امام جمعه شهرستان بابل با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش اظهار کرد: دکتر قائمی و امثال ایشان نیازی به تجلیل ندارند، اما برگزاری چنین آیینهایی افتخاری بزرگ برای این دیار است تا نسل جوان با الگوهای حقیقی علم و اخلاق آشنا شود.
حجتالاسلام مجتبی روحانی با اشاره به تلاشهای مستمر این استاد پیشکسوت افزود: دکتر قائمی با وجود کهولت سن، همچنان با انگیزه مثالزدنی در مسیر علم و پژوهش گام برمیدارد و با تألیف بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب و مقاله، در حال نگارش چند اثر علمی جدید است که این خود نشانه روحیه خستگیناپذیر اوست.
وی با تأکید بر لزوم معرفی اندیشمندان معاصر به جامعه تصریح کرد: چنین شخصیتهایی سرمایههای تمدنی کشور هستند و باید با معرفی آثار فاخر آنان، زمینه گسترش فرهنگ، علم و تربیت صحیح در جامعه فراهم شود.
در پایان این مراسم، پیام آیتالله سبحانی قرائت شد که در بخشی از آن بر نقش تأثیرگذار شاگردان پرورشیافته در مکتب علمی و تربیتی دکتر قائمی در ساخت آینده علمی و فرهنگی کشور تأکید شده بود.
