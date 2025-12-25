تقدیر از شخصیت های فرهنگی تجلیل از سرمایه های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف پیش از ظهر پنجشنبه در پیامی به همایش نکوداشت حکیم تربیت، «استاد دکتر علی قائمی امیری» اظهار کرد: آنچه استاد علی قائمی در دهههای فعالیت علمی پژوهشی و فرهنگی به یادگار گذاشته است از آثار ماندگار در حوزه تربیت و خانواده گرفته تا مسئولیتهای خطیر تقنینی و اجتماعی همگی گواه گویایی از دغدغهمندی صداقت در عمل و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی گفت: نقش اثرگذار این شخصیت بزرگ در ترویج تربیت دینی تقویت بنیان خانواده و پرورش نسلهایی که با ایمان خودآگاهی و مسئولیت پذیری وارد عرصه جامعه شدهاند امروز بیش از گذشته مورد توجه و نیاز کشور است و بیشک خدمات علمی و فرهنگی ایشان میراثی است که در ذهن و جان مخاطبان و شاگردان باقی خواهد ماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اینجانب ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر و ارزشمند این چهره ماندگار این مراسم را فرصتی برای تقدیر از یک عمر مجاهدته فرهنگی میدانم و از خداوند متعال مسئلت دارم که همواره بر توفیقات ایشان در خدمت به فرهنگ اسلامی و ایرانی استحکام خانواده و هدایت نسل جوان بیفزاید.
قالیباف اضافه کرد: توفیق عزت و سلامت روز افزون خدمتگزاران صدیق فرهنگ کشور را از پروردگار متعال مسئلت دارم.
به گزارش مهر، دکتر علی قائمی دارای مدرک دکترا در رشته جامعهشناسی ادیان از دانشگاه سوربن فرانسه و همچنین دارای تحصیلات حوزوی و چندین مدرک دانشگاهی دیگر و صاحب تألیفات متعدد در زمینه جامعهشناسی و تعلیم و تربیت دینی و سالها از یاران نزدیک شهید آیتالله دکتر بهشتی بودهاند. دکتر علی قائمیامیری، نماینده پیشین مردم بابلسر و بندپی در مجلس شورای اسلامی، از چهرههای برجسته فرهنگی کشور به شمار میرود که تاکنون بیش از ۳۰۰ جلد کتاب در حوزههای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تألیف کرده است و از جمله آثار شاخص وی میتوان به کتاب «حدود آزادی و تربیت در مکتب فاطمه» اشاره کرد که در محافل علمی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین وی به پاس خدمات ارزشمند خود در عرصه فرهنگ و تربیت، موفق به دریافت مدال فرهنگ شده و مشارکت فعال این استاد، در برنامههای تربیتی کشور، او را به یکی از چهرههای تأثیرگذار حوزه تعلیم و تربیت بدل کرده است.
