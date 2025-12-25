به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنیسینی ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس اداره ثبتاحوال شهرستان گناوه که به مناسبت هفته ثبتاحوال برگزار شد، نقش این مجموعه را در ساماندهی امور هویتی و برنامهریزیهای کلان کشور بسیار مهم دانست و اظهار کرد: ثبتاحوال، نهادی اثرگذار در ابعاد اجتماعی و جمعیتی کشور است و ارتقای کیفیت خدمات آن، رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای هوشمندسازی و فناوری اطلاعات در ارائه خدمات ثبتی، موجب تسهیل امور مردم و کاهش مراجعات حضوری میشود.
امامجمعه گناوه با قدردانی از تلاش کارکنان ثبتاحوال شهرستان عنوان کرد: تکریم مردم باید همواره در اولویت فعالیتها و رویکردهای خدمتی این سازمان باشد.
ثبت ۵۲۱ ازدواج و ۱۸۰ طلاق
رئیس اداره ثبتاحوال شهرستان گناوه در این دیدار گزارشی از عملکرد این مجموعه ارائه کرد و گفت: طی بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۳، هزار و ۱۷ مورد ولادت و ۵۶۲ مورد فوت در شهرستان به ثبت رسیده است.
سعید میرزایی اضافه کرد: در حوزه کارت ملی هوشمند نیز ۲ هزار و ۶۶۷ ثبتنام و ۲ هزار و ۵۲۲ مورد تحویل کارت انجام شده و ۵۲۱ ازدواج و ۱۸۰ طلاق در سامانههای ثبتاحوال شهرستان ثبت شده است.
میرزایی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۹۸۵ تعویض شناسنامه، ۸۴۰ مورد ابلاغ شماره ملی، هزار و ۵۸۵ مورد پاسخ به استعلامات دستگاهها، هزار و ۷۸۸ صدور خلاصه فوت و رسیدگی به ۹۲ پرونده حلاختلاف هویتی و ۶۰ پرونده مرتبط با مراجع قضائی انجام گرفته است.
رئیس اداره ثبتاحوال گناوه از آغاز فرآیندهای مرتبط با انحصار وراثت و اصلاح خانوار (یارانه) از مردادماه خبر داد و این خدمت را موجب تسهیل امور مردم و کاهش مراجعات اداری دانست.
نظر شما