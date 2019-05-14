۹۷ درصد مردم گناوه برای دریافت کارت ملی هوشمنداقدام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد صبح سه شنبه در نشست هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان گناوه گفت: با تشکیل منظم و مستمر جلسات و با تعامل و همکاری بسیار خوبی که بین مدیران دستگاه‌ها در گناوه وجود دارد امید است بتوان مسائل و مشکلات ثبت احوال شهرستان را به خوبی حل کرد.

وی با اشاره به نامگذاری ۳۰ اردیبهشت به نام روز جمعیت اظهار داشت: نقش جمعیت و آمار جمعیتی بخصوص در جذب اعتبارات بسیار تعیین کننده و یکی از موارد مهم است و امید است در سال ۹۸ افزایش موالید که مورد تاکید رهبری نیز قرار دارد را شاهد باشیم.

فرماندار گناوه افزود: حفاظت و حراست از اسناد هویتی مردم از بزرگترین و مهمترین وظایف ثبت احوال است که مهمترین پایگاه جمعیتی کشور را در اختیار دارد و در عرصه ارتباط دولت و ملت اقدامات خوبی انجام داده است.

وی بیان کرد: ثبت احوال ریشه در تاریخ کشور دارد و یکی از اولین سازمان‌های ایجاد شده در کشور است که با ثبت وقایع و تحول در آمار موجب هویت بخشی به کشور شده است و این از اقدامات مهم ثبت احوال است.

وی گفت: توجه به زیرساخت‌های ثبت احوال این شهرستان همواره در دستور کار بوده و همه ساله در کمیته برنامه ریزی به این مهم توجه خاصی شده است اما نیاز به تقویت بیشتر زیرساخت‌ها وجود دارد و لذا امسال نیز در کمیته برنامه ریزی تقویت ثبت احوال در دستور کار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و فوت گفت: ادارات متولی از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شبکه بهداشت ثبت به موقع وقایع حیاتی را در دستور کار خود قرار دهند و این کار به موقع انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم آمادگی ثبت احوال برای برگزاری انتخابات دوم اسفند ماه امسال اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای اسلامی در دوم اسفند ۹۸ بخصوص انتخابات الکترونیکی که در دستور کار دولت است آمادگی کامل ثبت احوال برای برگزاری انتخابات ضروری است.

پاک نژاد تصریح کرد: توجه به کارت ملی هوشمند برای افراد بخصوص افراد واجد الشرایط برای حضور در انتخابات بسیار ضروری است که باید مد نظر ثبت احوال قرار گیرد و افرادی که تاکنون نسبت به دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام نکرده‌اند هر چه سریع‌تر به مکان‌های پیش بینی شده دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

وی گفت: ۹۷.۳ درصد افراد واجدالشرایط دریافت کارت هوشمند ملی در شهرستان گناوه این کارت را اخذ و یا درخواست دادند که‬ این شهرستان در استان در ردیف‌های بالا قرار دارد و این نتیجه تلاش همه مسئولان است و امیدواریم که بتوان به اهداف پیش بینی شده در ارائه کارت ملی هوشمند دست یافت.

وی با اشاره به ضرورت مکانیزه کردن فهرست نوزادان در بیمارستان گفت: تهیه نرم افزار برای ثبت ولادت در سطح شهرستان با کمک ثبت احوال در دستور کار باشد تا در سال ۹۸ این کار انجام شود و شبکه بهداشت نسبت به ولادت خارج از استان و شهرستان پیگیری کند.

فرماندار گناوه با اشاره به همکاری ادارت و دستگاه مختلف شهرستان با ثبت احوال بیان کرد: تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به مردم در دستور کار اداره ثبت احوال شهرستان بخصوص در ارائه کارت ملی هوشمند قرار گیرد تا کسانی که ثبت نام کردند هر چه زودتر بتوانند کارت‌های خود را تحویل بگیرند.

وی اظهار داشت: تعیین کد پستی از موارد ضروری در شهرستان است که حتماً در دستور کار اداره پست، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد و همه خانوارها دارای کد پستی باشند.

فرماندار گناوه یادآور شد: ثبت احوال بندر ریگ از نمایندگی‌های اولیه ثبت احوال در سطح استان بوشهر است و ارتقا آن از درخواست‌های مردم و شورای این بندر است که امید است با پیگیری‌های لازم بتوان به زودی آن را ارتقا داد.