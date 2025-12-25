به گزارش خبرنگار مهر، دریادار ابوطالب مطلبی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره دانشجویی شهید انشایی با حضور مسئولان دانشگاهی و جمعی از دانشجویان، با قدردانی از همه دستاندرکاران گفت: حضور شما عزیزان در این مراسم، موجب دلگرمی دانشگاه و تقویت مسیر انجام رسالتهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی است.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره برای سومین سال پیاپی افزود: جشنواره شهید انشایی با محوریت دانشجویان و با مشارکت مستقیم آنها برگزار میشود و بستر مناسبی برای شناسایی استعدادها و تقویت روحیه خودباوری، افتخارآفرینی و مسئولیتپذیری در محیط دانشگاهی فراهم کرده است.
فرمانده دانشگاه علوم دریایی نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر جایگاه هویت و مسئولیت نسل جوان تأکید کرد و گفت: دانشجویان سرمایههای انسانی کشور هستند و باید نقش خود را در نقشه ظهور و جغرافیای فرهنگی جامعه به خوبی بشناسند. هر فعالیت فرهنگی و علمی تنها زمانی جهاد محسوب میشود که در مسیر اثرگذاری واقعی و مقابله با توطئههای دشمن باشد.
وی با اشاره به تجربههای دانشگاه در حوزههای آموزشی، فرهنگی و ورزشی اظهار کرد: دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در ۹ ماه گذشته در ۱۰ رویداد بینالمللی حضور یافتهاند و در حوزه ورزش دانشجویی نیز با رقابت دانشگاههای متعدد، موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدهاند. این موفقیتها نشاندهنده ظرفیت عظیم دانشجویان و تلاش مستمر مجموعه دانشگاه است.
دریادار مطلبی همچنین خاطرنشان کرد: طرح شهید نامجو با همکاری کانون ارزیابی و رشد سرمایه انسانی برگزار شده و برگزیدگان آن معرفی شدند. این طرح، نقش مؤثری در پرورش استعدادهای دانشگاهی و آمادهسازی دانشجویان برای مسئولیتهای آینده دارد.
وی در پایان با تأکید بر تربیت نسل نوجوان و جوان به عنوان سرمایه تمدن اسلامی گفت: زمان و توان ما صرف ساختن آینده کشور و نسل زمینهساز ظهور میشود.
