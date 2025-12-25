رخشانی: جوجه ریزی در سیستان و بلوچستان رشد ۴۰ درصدی داشته است

مهدیه رخشانی به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر، بیش از ۲۱ میلیون و ۷۳۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای صنعتی پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: تنها در آذر امسال، جوجه‌ریزی با رشد چشمگیر ۴۰ درصدی به ۳ میلیون و ۳۵۲ هزار قطعه رسید که در تاریخ پرورش طیور استان بی‌سابقه بوده است.

رخشانی با اشاره به تلاش مرغداران در شرایط پیچیده تأمین نهاده و سوخت، اعلام کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد گوشت مرغ مورد نیاز استان از ۳۲۹ واحد فعال مرغداری با ظرفیت ۹.۲ میلیون قطعه در هر دوره تأمین می‌شود.

به گفته وی، طی سال جاری از محل فعالیت این واحدها بیش از ۳۹ هزار تن گوشت مرغ در استان تولید و توزیع شده است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: بهره‌برداری از واحدهای در حال احداث، فعال‌سازی مرغداری‌های راکد و تکمیل زنجیره تولید از برنامه‌های اصلی برای رسیدن به خودکفایی در تأمین گوشت مرغ است.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۱۴۰۵، این استان علاوه بر خودکفایی، به یکی از قطب‌های صادراتی گوشت مرغ به کشورهای همسایه تبدیل شود.