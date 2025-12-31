به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار اعضای ستاد اعتکاف استان سیستان و بلوچستان ضمن تبریک میلاد امام جواد (ع) و قدردانی از دست‌اندرکاران، اعتکاف را تجربه‌ای عمیق معنوی و فرصتی برای خلوت با خدا دانست.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: این آئین علاوه بر جنبه عبادی، به نمادی اجتماعی از دینداری مردم، به‌ویژه نسل جوان، تبدیل شده است و حضور گسترده آنان نشان‌دهنده پویایی ایمان در جامعه است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به ضرورت حفظ آرامش و خلوت معنوی، هشدار داد که ازدحام و استفاده بی‌رویه از تلفن همراه می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی همچنین خواستار توجه به همه شهرستان‌ها و اقشار در گزارش‌دهی برنامه‌ها شد و با انتقاد از نگاه دولتی به اعتکاف، بر مردمی‌سازی این مراسم تأکید کرد و گفت: در گذشته مردم و مساجد با همت خود برنامه‌ها را برگزار می‌کردند و امروز نیز باید اصل بر همین مشارکت باشد.

وی افزود: هزینه‌ها هرچند وجود دارد، اما با نیت خیر و کمک مردمی قابل تأمین است و نباید وابستگی به حمایت‌های رسمی شکل گیرد.

آیت‌الله محامی در پایان با اشاره به بُعد تربیتی اعتکاف خاطرنشان کرد: مطلوب آن است که تقاضا بیشتر از عرضه باشد تا عطش معنوی حفظ شود و تمرکز بر کیفیت برنامه‌ها باشد، نه صرفاً افزایش کمّی آن‌ها.