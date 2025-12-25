به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین پیش‌نشست علمی همایش بین المللی تحلیل‌های اخلاقی حامیان جنین با عنوان «نگرش اخلاقی به جنین بر اساس زمان آغاز حیات انسانی از منظر زیستی و نیز معرفت دینی» از سوی معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام الله علیها برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام رسول مزروعی پژوهشگر فقهی؛ استاد حوزه و دانشگاه، محسن رضایی آدریانی، متخصص اخلاق پزشکی و حجت حاجی‌کاظم پژوهشگر حوزه حیات جنین به دبیری حجت‌الاسلام دکتر علیرضا آل‌بویه به ارائه مبحث می‌پردازند.

این نشست روز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ به نشانی قم، سالاریه، بلوار بوعلی، جامعه الزهراء سلام الله علیها، ساختمان کتابخانه، طبقه سوم، سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند به صورت غیر حضوری و از طریق لینک http://dte.bz/philconf در این نشست شرکت کنند.