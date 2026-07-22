به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: برای رسیدن به امضای این تفاهم‌نامه، تلاش‌ها و هماهنگی‌های گسترده‌ای انجام گرفت و بیش از یکصد نفرساعت کار کارشناسی صرف شد.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص آسیب‌های وارده به صنعت گردشگری کشور در دوران جنگ و پس از آن، افزود: ما کاملاً بر جدی بودن آسیب‌های واردشده به این صنعت واقف هستیم و می‌دانیم که هم‌اکنون این حوزه از نظر اشتغال و ارائه خدمات با مشکلات قابل توجهی مواجه است.

مدنی‌زاده تأکید کرد که وزارت اقتصاد از همان روزهای اولیه پس از آتش‌بس، قصد کمک به صنعت گردشگری را داشته، اما وقوع محاصره دریایی و محدودیت‌های ناشی از آن، روند کار را با تأخیر مواجه کرد؛ با این حال، تلاش‌ها متوقف نشد.

وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروه بازسازی و نوسازی در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی این وزارتخانه خبر داد که با حضور معاونت‌ها و سازمان‌های مرتبط از جمله بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و سایر نهادها فعالیت می‌کند.

وی گفت: در این کارگروه با همکاری دستگاه‌هایی همچون وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی دقیق انجام شد تا با استفاده بهینه از منابع محدود، حمایت مؤثر و هدفمندی از بخش‌های آسیب‌دیده صورت گیرد.

مدنی‌زاده افزود: امیدواریم اجرای این تفاهم‌نامه به جلوگیری از کاهش اشتغال در صنعت گردشگری منجر شود و زمینه رونق مجدد این حوزه و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم کند.

وی یکی از مزیت‌های مهم صنعت گردشگری را ارزآوری بالای آن بدون نیاز به سرمایه‌گذاری پیشینی قابل توجه دانست و از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درخواست کرد منابع اختصاص‌یافته را بیشتر به سمت بخش‌های ارزآور این صنعت هدایت کند.

وزیر اقتصاد در ادامه به جنبه اجتماعی گردشگری اشاره کرد و گفت: گردشگری نوعی شادی و رفاه فکری برای مردم ایجاد می‌کند. سفر — چه سیاحتی و چه زیارتی — نشاط روحی به همراه دارد که در شرایط پس از جنگ، برای تغییر حال جامعه بسیار حائز اهمیت است.

مدنی‌زاده مفاد تفاهم‌نامه را شامل تسهیلات مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و سایر حمایت‌ها اعلام کرد و افزود: علاوه بر این موارد، توسعه استفاده از کارت افرا (طرح افرا) در حوزه گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گسترش استفاده از کارت گردشگری را که برای تسهیل مبادلات ارزی گردشگران خارجی راه‌اندازی شده، یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد دانست و تأکید کرد که ظرفیت این کارت‌ها می‌تواند برای تسهیل امور گردشگران خارجی، به‌ویژه برادران عراقی و سایر زائران و گردشگران مسلمان، گسترش یابد.

مدنی‌زاده تابستان پیش‌رو را فرصتی مناسب برای توسعه این ظرفیت‌ها و جبران بخشی از فرصت‌های ازدست‌رفته عنوان کرد و اظهار داشت: ما همچنین علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت هستیم، زیرا این بخش می‌تواند ارزآوری قابل توجهی ایجاد و همزمان به رونق بخش بهداشت و درمان نیز کمک کند.