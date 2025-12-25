  1. استانها
آشوری:دو خودرو با ۳۵۳ میلیون ریال خلافی در آزادراه کربلا توقیف شدند

ساوه – رئیس پلیس راه استان مرکزی از توقیف دو دستگاه خودرو در آزادراه کربلا خبر داد که مجموع خلافی آن‌ها بیش از ۳۵۳ میلیون ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله آشوری اظهار کرد: مأموران گروه کنترل ترافیک پلیس راه آزادراه کربلا در حین گشت‌زنی در محور مواصلاتی این آزادراه، ۲ دستگاه خودرو را به علت ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: پس از استعلام وضعیت خودروها از سامانه اجراییات مشخص شد که این خودروها دارای خلافی سنگین به مبلغ ۳۵۳ میلیون ریال هستند.

رئیس پلیس راه استان مرکزی با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد: خودروهای توقیف‌شده به پارکینگ منتقل شدند و برخورد قانونی با رانندگان متخلف صورت گرفت.

