خسارت ۱۹۹ میلیارد ریالی بارندگی اخیر به تجهیزات خدمات شهری قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فخری گفت: با پایان بارندگی‌های اخیر و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان این مدیریت به برخی از تجهیزات خدمات شهری از جمله یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰ کاوا، ۱۵۸ دستگاه پرژکتور ۲۴۰ وات ال. ای. دی، ۲۵۰ عدد ترمینال ریلی شماره ۳۵، ۴۴ چراغ پارکی ۵۰ وات و ۱۵ اسله تیر روشنایی ۱۲ متری فلزی چند وجهی در مدیریت خدمات شهری قشم و اتوبان خلیج فارس آسیب وارد شده است.

وی ادامه داد: همچنین بر اثر برخورد صاعقه، طوفان و سقوط درختان و اشیای خارجی، ۱۲ دستگاه چراغ فانوسی راهنمایی، ۱۰ دستگاه چراغ چشمک زن، ۱۵ عدد ساعت نجومی و ۲۵۰ ترمینال ریلی شماره ۳۵ دچار آسیب شد.

مدیر امور شهری و روستایی قشم توضیح داد: همچنین بخش زیادی از تجهیزات خدمات شهری شامل ۲۵ چراغ خیابانی ال. ای. دی ۱۵۰ وات، ۳۵ چراغ خیابانی ۲۵۰ وات، ۳۰ عدد فنداسیون پایه روشنایی در مناطق متأثر از سیل و آبگرفتگی اخیر آسیب جدی دید و هشت دستگاه موتور برج نوری ۵۵ کیلو وات، هشت دستگاه گیربکس برج ۱۸ متری تخریب و تأسیسات برق برخی از مسیرها نیز به علت سقوط دچار خسارت شده است.

فخری اضافه کرد: در بارندگی‌های اخیر ۱۰۰ پست سیم بکسل استیل، ۵۵ عدد کلمپ انشعاب، ۳۸ کابل‌شو ۳۵، ۳۸ فیوز تک فاز ۳۲ آمپر، ۲۲ اصله پایه چراغ پارکی سه متری و ۲۴ عدد دسته کت اوت تخریب شده و شاهد خسارت به ۳۵۰ متر کابل خود نگه دار ۱۶*۴، ۸۰۰ متر کابل ۲.۵*۲ مسی و ۴۸۰ متر کابل ۲۵*۴ آلو نیز بوده‌ایم.

وی گفت: با وجود تمامی اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از سیلاب، بارش شدید و سنگین باران موجب آسیب‌دیدگی ۶ دستگاه تابلوی ۵۰*۷۰ گالوانیزه، ۱۵ مفصل مسی ۵۰*۳، ۴۶ عدد کابل‌شو ۵۰ و ۱۵ عدد کنتاکتور D۳۲ شد و ۲۰ فیوز سه فاز ۳۲ آمپر، ۱۲ عدد کنتاکتور D۵۰ و ۸۰ فیوز المنت هشت آمپر خدمات شهری و ساختمان مرکزی قشم نیز تخریب شدند.

مدیر امور شهری و روستایی قشم بیان کرد: مجموع خسارت‌های وارده در ایام بارندگی اخیر از روز سه‌شنبه (۲۵ دیماه) تا روز جمعه (۲۸ دیماه) در محل خدمات شهری و ساختمان مرکزی قشم را ۹۵ میلیارد و ۷۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال عنوان کرد.

وی یادآور شد: همچنین بر اثر فعالیت سامانه بارشی و طوفان اخیر، ۱۰۳ میلیارد و ۹۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خسارت به تأسیسات بزرگراه خلیج فارس این جزیره شامل ۹۱ اصله تیر روشنایی ۱۲ متری فلزی چند وجهی، ۹۱ عدد چراغ خیابانی ال. ای دی، ۴۸ عدد چراغ خیابانی ۲۵۰ وات، ۹۱ عدد فندانسیون پایه روشنایی و ۹۱ فیوز ۳۲ آمپر وارد شده است.

فخری آسیب و تخریب ۶۸۰ ترمینال ریلی شماره ۳۵، هشت هزار و ۲۵۰ متر کابل مسی، ۶ عدد ساعت نجومی و سایر تجهیزات روشنایی و برق‌رسانی این بزرگراه از جمله کلیدهای اتومات ۲۰۰ آمپر، کنتاکتور D۵۰، فیوز المنت هشت آمپر، مقره‌های کششی ۲۰ کیلو وات، دسته‌های کت اوت و کلمپ انتهایی چهار پیچه را از دیگر خسارت‌های این بارندگی در مدت زمان یادشده اعلام کرد.

وی یادآور شد: برآورد هزینه خسارت بارندگی و طوفان در عرصه‌های فضای سبز به ویژه آسیب به درخت و درختچه‌ها، تأسیسات آب‌یاری، گل‌های فصلی، نخل‌ها و جمع‌آوری شاخ و برگ درختان، آب‌های سطحی و نظایر آن نیز در حال تکمیل است که حداکثر تا شنبه آینده (۶ دی‌ماه) اطلاع‌رسانی خواهند شد.