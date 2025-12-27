به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فخری اظهار کرد: میزان خسارت وارده در اثر ریشه‌کن شدن این یک‌هزار اصله درخت و درختچه در معابر، میدان‌ها و بوستان‌های شهر قشم و حومه آن از روز سه‌شنبه (۲۵ دی‌ماه) تا روز جمعه (۲۸ دی‌ماه)، ۲ میلیارد و ۹۲۴ میلیون ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: همچنین شکسته‌شدن ۲۰ نفر نخل خرما نیز سه میلیارد ریال خسارت به بارآورده است.

مدیر امور شهری و روستایی قشم توضیح داد: بر اثر طوفان و بارش‌های شدید اواخر آذرماه امسال، ۶۰ هزار بوته گل فصلی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال نابود و ۲ هزار متر تأسیسات آبیاری نیز به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال هم تخریب شد.

فخری اضافه کرد: بر اثر طوفان و تندباد شدید علاوه بر شکستگی این تعداد درخت و درختچه چند ساله، شاخ و برگ آن‌ها در سطح شهر قشم پراکنده شده بود که برای جلوگیری از ایجاد خطر برای رانندگان و عابران و همچنین پاکیزگی معابر سطح شهر ۱۲۰ نیروی خدمات شهری با استفاده از ۹ دستگاه خودرو در هشت روز با اعتباری افزون‌بر ۱۰ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال اقدام به جمع‌آوری کردند.

وی گفت: همچنین در این مدت افزون‌بر پنج میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال اعتبار برای دفع آب‌های سطحی شهر قشم و حومه آن با ۱۸ دستگاه تانکر جمع‌آوری آب به صورت سه شیفت هزینه شده است.

مدیر امور شهری و روستایی قشم تصریح کرد: این مدیریت خدمت‌رسان از روز سه‌شنبه (۲۵ دی‌ماه) تا روز جمعه (۲۸ دی‌ماه) آغاز نخستین فعالیت سامانه بارشی جنوبی در سطح استان هرمزگان و جزیره قشم تا پایان فعالیت سومین سامانه بارشی آن در جمع ۳۶ میلیارد و ۷۱۱ هزار ریال برای خسارت‌های ناشی از بارندگی و طوفان در عرصه‌های فضای سبز هزینه کرده است.