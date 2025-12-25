رحمانی: جانمایی جدید برای احداث واحد مرغداری در اشنویه تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان اشنویه، با توجه به نارضایتی تعدادی از اهالی روستای گرگاگول نسبت به احداث یک واحد مرغداری در این روستا، دستورات لازم را برای بررسی مجدد و تعیین جانمایی جدید این پروژه به فرماندار اشنویه صادر کرد.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و دغدغههای مردم محلی اظهار داشت: توسعه پایدار بدون همراهی و رضایت مردم امکانپذیر نبوده و مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند در تمامی مراحل برنامهریزی و اجرای پروژهها، نظر و رضایت مردم را در اولویت قرار دهند.
رحمانی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای عمرانی و تولیدی باید بهگونهای باشد که ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، آسیبی به آرامش، سلامت و کیفیت زندگی ساکنان مناطق وارد نکند و اعتماد عمومی را تقویت کند.
