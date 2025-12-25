واحد سردخانه، سورتینگ و بسته بندی اشنویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد سردخانه، سورتینگ و بسته بندی صبح پنجشنبه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخش خصوصی در حوزه کشاورزی استان به بهره برداری رسید.

این واحد با قابلیت سورتینگ ۱۵ هزار تنی و سردخانه ۱۲ هزار تنی با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت یک هکتار اجرایی شده و امروز به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این واحد کشاورزی زمینه اشتغال ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم در اشنویه فراهم می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه بهره‌برداری از این پروژه، توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی را از اولویت‌های اصلی استان برشمرده و گفت: ایجاد سردخانه و واحدهای سورتینگ، گامی مؤثر در جهت افزایش ماندگاری محصولات و بهبود کیفیت عرضه است.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان اشنویه در تولید انواع میوه، افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از جایگاه برتر در تولید محصولات باغی، نیازمند توسعه چنین پروژه‌هایی است تا علاوه بر تأمین نیاز داخل استان، زمینه حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و صادراتی نیز فراهم شود.

اشنویه یکی از شهرستان‌های آذربایجان غربی با ظرفیت بالای کشاورزی است و در مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی اشنویه به باغات اختصاص دارد.

همچنین بیش از ۱۰ هزار هکتار باغ سیب در این شهرستان وجود دارد که سالانه ۲۰۰ هزار تن سیب و ۵۰۰ تن گیلاس تولیدی اشنویه به کشورهای اروپایی، هندوستان روسیه و عراق صادر می‌شود.