نورپور: دولت برای مهار گرانی‌ها کابینه را ترمیم کند

کرج - امام‌جمعه کمالشهر گفت: انتظار از دولت این است که فرصت‌ها را قدر بداند و با اقدام به‌موقع، از فرصت سوزی جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نورپور در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه کمالشهر با گرامیداشت حماسه نهم دی‌ماه، این روز را نماد بیداری، هوشیاری، ولایت‌مداری و بصیرت مردم ایران دانست و گفت: حماسه ۹ دی حاصل غیرت دینی و اعتماد مردم به نظام اسلامی بود و انقلاب را در برابر فتنه‌ها بیمه کرد.

وی با اشاره به انتخابات سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: در آن سال، بیش از ۸۵ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و این حضور می‌توانست به یک جشن بزرگ ملی تبدیل شود، اما غفلت، جهالت، عناد، ریاست‌طلبی و دنیاطلبی عده‌ای باعث شد شیرینی این حماسه به کام ملت تلخ شود و فتنه‌ای سنگین کشور را فرابگیرد.

امام‌جمعه کمالشهر فتنه ۸۸ را «فتنه‌ای کور» توصیف کرد و افزود: اصحاب فتنه با شعارهای انحرافی، بیانیه‌های دشمن‌شاد کن و تحرکات مخرب، فضای کشور را به مدت هشت ماه غبارآلود کردند و دشمنان را امیدوار ساختند لذا در این فتنه، به ارزش‌های اسلامی و انقلابی اهانت شد و حتی در روز عاشورای امام حسین (ع) هتک حرمت صورت گرفت.

نورپور تصریح کرد: زمانی که مردم دریافتند دست دشمن در کار است و به اسلام، قرآن، ولایت، عاشورا و حسینیه‌ها توهین می‌شود، در هشتم و نهم دی‌ماه به‌صورت خودجوش و میلیونی به صحنه آمدند و در نهم دی، حماسه‌ای بزرگ خلق کردند که آتش فتنه را خاموش و دشمنان را مأیوس ساخت.

وی تأکید کرد: در سایه حضور آگاهانه مردم و دفاع جانانه آنان از اسلام، نظام و ولایت، حماسه ۹ دی به «یوم‌الله» تبدیل شد و برای همیشه در تاریخ این کشور ماندگار ماند.

خطیب جمعه کمالشهر در ادامه خطبه‌ها، ضمن تسلیت سالروز رحلت مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی، از ایشان به‌عنوان «عمار انقلاب» یاد کرد و همچنین سالروز شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

نورپور بابیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی به‌تنهایی یک لشکر بود، اظهار کرد: این شهید بزرگوار شخصیتی کم‌نظیر، استثنایی و ممتاز داشت و بیش از چهار دهه در اخلاص، ایثار، فداکاری، جهاد، دشمن‌ستیزی و ولایت‌مداری الگو بود و شهادت او مانند شهادت مالک اشتر، جهانی را اندوهگین و جبهه دشمن را شاد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: مکتب، سیره و زندگی‌نامه این قهرمان مبارزه با تروریسم و چهره بین‌المللی مقاومت، به‌درستی در مراکز علمی، مدارس و دانشگاه‌ها تبیین و تدریس شود.

امام‌جمعه کمالشهر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گرانی‌های اخیر گفت: افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، زندگی را برای مستأجران، حقوق‌بگیران، بازنشستگان، اقشار ضعیف و حتی طبقه متوسط دشوار کرده و انتظار می‌رود دولت و رئیس‌جمهور محترم برای کنترل این وضعیت، اقدام فوری انجام دهند.

نورپور ترمیم و اصلاح کابینه را یکی از راهکارهای مؤثر دانست و افزود: به اذعان کارشناسان، بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از وجود وزرا و مسئولان کم انگیزه، ضعیف و ناکارآمد و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است لذا رئیس‌جمهور محترم باید با کنار گذاشتن رودربایستی‌ها، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند و کابینه را ترمیم کنند.

وی با اشاره به سیره مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: آن شهید بزرگوار پیش از ورود برخی وزرا به مجلس، تعدادی از اعضای کابینه خود را کنار گذاشت و این نشان‌دهنده شجاعت در تصمیم‌گیری بود.

امام‌جمعه کمالشهر در پایان تأکید کرد: انتظار از دولت این است که فرصت‌ها را قدر بداند و با اقدام به‌موقع، از فرصت سوزی جلوگیری کند.

