به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نورپور در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه کمالشهر با گرامیداشت حماسه نهم دی‌ماه، این روز را نماد بیداری، هوشیاری، ولایت‌مداری و بصیرت مردم ایران دانست و گفت: حماسه ۹ دی حاصل غیرت دینی و اعتماد مردم به نظام اسلامی بود و انقلاب را در برابر فتنه‌ها بیمه کرد.

وی با اشاره به انتخابات سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: در آن سال، بیش از ۸۵ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و این حضور می‌توانست به یک جشن بزرگ ملی تبدیل شود، اما غفلت، جهالت، عناد، ریاست‌طلبی و دنیاطلبی عده‌ای باعث شد شیرینی این حماسه به کام ملت تلخ شود و فتنه‌ای سنگین کشور را فرابگیرد.

امام‌جمعه کمالشهر فتنه ۸۸ را «فتنه‌ای کور» توصیف کرد و افزود: اصحاب فتنه با شعارهای انحرافی، بیانیه‌های دشمن‌شاد کن و تحرکات مخرب، فضای کشور را به مدت هشت ماه غبارآلود کردند و دشمنان را امیدوار ساختند لذا در این فتنه، به ارزش‌های اسلامی و انقلابی اهانت شد و حتی در روز عاشورای امام حسین (ع) هتک حرمت صورت گرفت.

نورپور تصریح کرد: زمانی که مردم دریافتند دست دشمن در کار است و به اسلام، قرآن، ولایت، عاشورا و حسینیه‌ها توهین می‌شود، در هشتم و نهم دی‌ماه به‌صورت خودجوش و میلیونی به صحنه آمدند و در نهم دی، حماسه‌ای بزرگ خلق کردند که آتش فتنه را خاموش و دشمنان را مأیوس ساخت.

وی تأکید کرد: در سایه حضور آگاهانه مردم و دفاع جانانه آنان از اسلام، نظام و ولایت، حماسه ۹ دی به «یوم‌الله» تبدیل شد و برای همیشه در تاریخ این کشور ماندگار ماند.

خطیب جمعه کمالشهر در ادامه خطبه‌ها، ضمن تسلیت سالروز رحلت مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی، از ایشان به‌عنوان «عمار انقلاب» یاد کرد و همچنین سالروز شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت.

نورپور بابیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی به‌تنهایی یک لشکر بود، اظهار کرد: این شهید بزرگوار شخصیتی کم‌نظیر، استثنایی و ممتاز داشت و بیش از چهار دهه در اخلاص، ایثار، فداکاری، جهاد، دشمن‌ستیزی و ولایت‌مداری الگو بود و شهادت او مانند شهادت مالک اشتر، جهانی را اندوهگین و جبهه دشمن را شاد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: مکتب، سیره و زندگی‌نامه این قهرمان مبارزه با تروریسم و چهره بین‌المللی مقاومت، به‌درستی در مراکز علمی، مدارس و دانشگاه‌ها تبیین و تدریس شود.

امام‌جمعه کمالشهر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گرانی‌های اخیر گفت: افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، زندگی را برای مستأجران، حقوق‌بگیران، بازنشستگان، اقشار ضعیف و حتی طبقه متوسط دشوار کرده و انتظار می‌رود دولت و رئیس‌جمهور محترم برای کنترل این وضعیت، اقدام فوری انجام دهند.

نورپور ترمیم و اصلاح کابینه را یکی از راهکارهای مؤثر دانست و افزود: به اذعان کارشناسان، بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از وجود وزرا و مسئولان کم انگیزه، ضعیف و ناکارآمد و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است لذا رئیس‌جمهور محترم باید با کنار گذاشتن رودربایستی‌ها، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند و کابینه را ترمیم کنند.

وی با اشاره به سیره مدیریتی شهید آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: آن شهید بزرگوار پیش از ورود برخی وزرا به مجلس، تعدادی از اعضای کابینه خود را کنار گذاشت و این نشان‌دهنده شجاعت در تصمیم‌گیری بود.

امام‌جمعه کمالشهر در پایان تأکید کرد: انتظار از دولت این است که فرصت‌ها را قدر بداند و با اقدام به‌موقع، از فرصت سوزی جلوگیری کند.