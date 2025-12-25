به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله میرزایی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون نظام‌مهندسی هم‌زمان با سراسر کشور طی امروز پنج‌شنبه و فردا جمعه در دانشگاه لرستان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان در این آزمون، افزود: در مجموع سه هزار و ۷۷۵ نفر در استان لرستان در این دوره از آزمون شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۷۰۶ نفر زن و سه هزار و ۶۹ نفر مرد هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه با اشاره به ضوابط قبولی در آزمون نظام‌مهندسی، گفت: حدنصاب قبولی در این آزمون، پاسخگویی صحیح به ۵۰ درصد سوالات است و داوطلبانی که این حدنصاب را کسب کنند، مطابق مقررات مشمول مراحل بعدی خواهند شد.

میرزایی، افزود: نتایج آزمون نیز حداکثر تا حدود یک الی دو ماه آینده اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: باتوجه‌به حجم بالای داوطلبان، هماهنگی کامل میان عوامل اجرایی، حفاظتی و پشتیبانی انجام شده تا آزمون در فضایی آرام و مطابق با ضوابط و مقررات برگزار شود.