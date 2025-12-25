نقاشی «زیر سایه شاه» در حوزه هنری لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از نقاشی «زیر سایه شاه» اثر «فاطمه کوشکی»، با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی هنری در سالن اجتماعات حوزه هنری لرستان در خرمآباد برگزار شد.
این اثر تجسمی، جنایات «رضاخان» در دوران سلطنت وی علیه قوم لر را به تصویر کشیده است.
سامان سپهوند رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان در این مراسم، با اشاره به جنایات رضاشاه علیه عشایر لرستان، دلیل اصلی این سیاستها را هراس رضاخان از قدرت عشایر دانست.
وی با اشاره به تولید اثر هنری «فاطمه کوشکی»، از ایشان در خلق این اثر تجلیل کرد و ابراز امیدواری کرد هنرمندان در تولید آثار هنری، به چنین موضوعاتی بهصورت نو و خلاقانه بپردازند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان نیز در این مراسم، گفت: اثر هنری، مهمترین ابزار انتقال پیامها و مفاهیم است.
حجتالاسلام محمدحسین وحیدی، افزود: مهمترین مسئله پس از تولید اثر هنری، روایت و توزیع آن است و باید سازوکار مناسبی فراهم شود تا آثار هنری فاخر به دست مردم برسد و در دسترس همگان قرار گیرد.
نظر شما