محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم برگزاری به‌موقع همایش باستان‌شناسی جیرفت دلایل این موضوع را تشریح کرد و گفت: متأسفانه در مرحله انجام مقدمات و هماهنگی‌های اولیه آنگونه که انتظار می‌رفت دستگاه‌های مسئول ورود جدی و مؤثری نداشتند و همین مسئله باعث شد فرآیند آمادگی برای برگزاری همایش با ضعف‌های جدی مواجه شود.

وی افزود: در طول این مدت وضعیت موجود بارها مورد بررسی قرار گرفت و حتی در جلسات مشورتی همه ابعاد موضوع از جمله سطح علمی همایش، میزان مشارکت پژوهشگران، آمادگی اجرایی و بهره‌برداری فرهنگی و رسانه‌ای از این رویداد مورد ارزیابی قرار گرفت.

استاندار کرمان با بیان اینکه برگزاری یک همایش ملی و تخصصی مانند همایش باستان‌شناسی جیرفت نیازمند زیر ساخت انسجام و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌هاست، تصریح کرد: به این نتیجه رسیدیم که اگر همایش در شرایط فعلی برگزار شود، نه تنها به شأن و جایگاه تمدن کهن جیرفت کمکی نخواهد کرد، بلکه فرصت بهره‌مندی علمی، فرهنگی و ملی از این ظرفیت بزرگ نیز از دست خواهد رفت.

طالبی، بیان کرد: بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفته شد زمان برگزاری همایش یک تا دو ماه به تعویق بیفتد تا در این فاصله ضمن جبران کاستی‌ها، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی به شکل کامل‌تری انجام شود.

استاندار کرمان گفت: هدف ما صرفاً برگزاری یک مراسم تقویمی نیست، بلکه برگزاری همایشی اثرگذار جریان ساز و در تراز تمدن چند هزار ساله جیرفت است؛ همایشی که بتواند جایگاه واقعی این منطقه را در حوزه باستان شناسی ایران و جهان برجسته کند.

طالبی، بیان کرد: برنامه ریزی برای برگزاری همایش باستان شناسی جیرفت همچنان در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهد شد با مدیریت زمان انسجام بیشتر و ورود فعال دستگاه‌های مسئول در موعد جدید شاهد برگزاری همایشی درخور شأن نام جیرفت و ظرفیت‌های تاریخی استان کرمان باشیم.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: قطعاً در ماه‌های آینده با نهایی شدن برنامه‌ریزی‌ها، زمان دقیق برگزاری همایش اعلام خواهد شد و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها این رویداد علمی به نقطه عطفی در معرفی تمدن جیرفت تبدیل شود.