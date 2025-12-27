استاندار کرمان: سند ارتقای بهره وری، ابزار حکمرانی توسعه در کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در این جلسه اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی جیرفت با عاملیت شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به در پیش بودن بررسی و تصویب قانون بودجه سال آینده افزود: در آستانه بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ قرار داریم و لازم است جلسه‌ای با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شود تا از ظرفیت‌های قانون بودجه به بهترین شکل استفاده و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی ارائه شود.

استاندار کرمان از مدیران استان درخواست کرد: پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه تا در این نشست‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

طالبی، با تأکید بر ضرورت تدوین سند «ارتقای بهره‌وری» در استان کرمان بیان کرد: در استان کرمان منابع کم نیست و مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه بهره‌وری پایین است و این سند می‌تواند حلقه مفهومی بین برنامه‌ریزی و نتیجه‌بخشی باشد، چرا که گاهی برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها انجام می‌شود اما نتیجه مورد انتظار حاصل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بهره‌وری کمک می‌کند از توسعه پروژه‌محور به سمت توسعه نتیجه‌محور حرکت کنیم اظهار داشت: هر ساعت و زمانی که در سیستم اداری صرف می‌شود، هر ریالی که هزینه می‌شود و هر مترمکعب آبی که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ باید نتیجه‌ای روشن و قابل ارزیابی داشته باشد.

استاندار کرمان با بیان اینکه سند بهره‌وری شرط تحقق رشد پایدار و افزایش رقابت‌پذیری استان است، گفت: بسیاری از محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستیم، از جمله کمبود آب، ناترازی‌های انرژی و محدودیت‌های بودجه‌ای، از طریق ارتقای بهره‌وری قابل جبران است.

وی تأکید کرد: این سند باید دارای شاخص‌های شفاف، مسئولیت‌های مشخص و نظام پایش مستمر باشد تا به نتیجه لازم برسد و به ابزاری برای حکمرانی توسعه در استان تبدیل شود.

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: سرشماری ۱۴۰۵ زیربنای همه تصمیماتی است که برای ۵ و حتی ۱۰ سال آینده استان اتخاذ می‌شود و بدون داده دقیق، هیچ برنامه‌ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای این سرشماری افزود: دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون در حوزه اطلاع‌رسانی به مردم، به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی و همراه‌سازی جامعه آمادگی لازم را داشته باشند و چالش‌هایی که در سرشماری‌های گذشته وجود داشته، از پیش شناسایی و مدیریت شود.

استاندار کرمان تصریح کرد: این سرشماری باید به فرصتی ارزشمند برای دستیابی به تصویری واقعی از جمعیت، مهاجرت، سکونتگاه‌ها و وضعیت اجتماعی استان تبدیل شود تا داده‌های حاصل از آن به‌صورت مستقیم در اسناد توسعه و بودجه‌ریزی استان کرمان مورد استفاده قرار گیرد.