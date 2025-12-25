استاندار اصفهان: استاد پرورش مهندس نظام آموزش و پرورش کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه سالگرد دکتر علی‌اکبر پرورش اظهار کرد: استاد پرورش، مهندس آموزش و پرورش کنونی بود و ابعاد شخصیتی ایشان دارای زوایای بسیاری بود؛ ابشان در عرصه علمی و آموزشی استاد دانشگاه و مدرس برجسته فلسفه و علوم تربیتی، صاحب تألیفات متعدد در زمینه‌های اخلاق، فلسفه و تعلیم و تربیت، از بنیانگذاران و مهندسین نظام تربیت معلم در جمهوری اسلامی و وزیر آموزش و پرورش در دهه ۶۰ بود که نقش مؤثری در سیاستگذاری آموزشی داشت.

وی افزود: ایشان از نظر اخلاقی و معنوی الگوی عملی اخلاق اسلامی در سبک زندگی شخصی و اجتماعی بود که با تأکید بر تواضع، سادگی و دوری از تجملات، به "استاد اخلاق" در محافل علمی و عمومی اصفهان مشهور بود؛ پایبندی ایشان به ارزش‌های دینی و انقلابی در تمام عرصه‌ها زبانزد بود و هست.

استاندار اصفهان با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی و اجرایی استاد پرورش بیان کرد: استاد پرورش مدیری با تجربه در سطوح عالی کشوری (وزارت آموزش و پرورش) بود و به عدالت آموزشی و توسعه مدارس در مناطق محروم که هم‌اکنون هم به‌جد مورد نظر آقای دکتر پزشکیان قرار گرفته توجه بسیار داشت و بر تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد به طور جدی تأکید می‌کرد.

وی عنوان کرد: ایشان از نظر فرهنگی و اجتماعی سخنرانی توانا در حوزه‌های اخلاق، تربیت و انقلاب اسلامی بود که با اقشار مختلف به ویژه معلمان و دانشجویان ارتباط گسترده و صمیمی داشت؛ تأثیرگذاری ایشان بر نسل جوان زمان خود از طریق گفتار و رفتار سازنده هنوز قابل مشاهده است.

جمالی‌نژاد بیان کرد: استاد پرورش در عرصه سیاسی و انقلابی از فعالان مبارزات پیش از انقلاب اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف بود که همواره مواضع اصولگرایانه همراه با نگاهی تربیتی و اخلاقی خود را حفظ می‌کرد.

وی تصریح کرد: زندگی زاهدانه و دور از تشریفات، صبر و متانت در برخورد با مسائل و چالش‌ها و پایداری در اصول و اعتقادات دینی و انقلابی از دیگر ویژگی‌های شخصیتی این استاد بزرگ است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: دکتر پرورش به عنوان چهره‌ای همه‌جانبه‌نگر، ترکیبی از "معلمی متعهد"، "مدیر انقلابی" و "مرشد اخلاقی" بود که تأثیر عمیقی بر فضای فرهنگی اصفهان و نظام آموزشی کشور گذاشت.