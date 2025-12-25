به گزارش خبرنگار مهر و براساس اطلاعیه صادره از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی، اغلب محورهای مواصلاتی به‌ویژه شهرستان‌های اراک، فراهان، شازند، کمیجان، خنداب و خمین با مه غلیظ روبه‌رو هستند و شعاع دید رانندگان به حداقل رسیده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: با توجه به دمای زیر صفر درجه، احتمال تشکیل یخ سیاه (Black Ice) در سطح جاده‌ها وجود دارد؛ پدیده‌ای که به دلیل شفاف بودن، به‌سختی قابل تشخیص است و می‌تواند خودروها را ناگهان از کنترل خارج کند.

انتظار است رانندگان با کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی، استفاده از چراغ‌های مه‌شکن و پرهیز از سبقت‌های غیرضروری، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

همچنین توصیه شده در صورت کاهش شدید دید، رانندگان خودروهای خود را در محلی امن و خارج از مسیر اصلی متوقف کنند.

گفتنی است تیم‌های امدادی و گشت‌های پلیس راه در محورهای استان مرکزی مستقر شده‌اند تا در صورت وقوع حادثه، خدمات فوری به رانندگان ارائه دهند.