کشف هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال کالای احتکاری در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان مریوان و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار نگهداری اقلام مصرفی خانوار را در یکی از محلات این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، انبار مورد نظر را بازرسی کردند که در جریان آن، ۳۱۷ تن و ۳۵۰ کیلوگرم انواع برنج خارجی و ۶۵ تن و ۳۵۵ کیلوگرم روغن خوراکی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکارشده را بیش از هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار الهی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران کالاهای اساسی، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را از طریق مراجع انتظامی اطلاع‌رسانی کنند.