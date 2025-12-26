«آن مهمان»؛ روایت هنری حضور حاج قاسم در جمع رزمندگان گیلانی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- هما اکبری: در شرایطی که جبهه فرهنگی به یکی از اصلی ترین میدانهای تقابل با دشمن تبدیل شده است، تولید آثار هنری با محوریت چهرههای ماندگار انقلاب اسلامی و مقاومت، نقش مهمی در روایت درست تاریخ و انتقال ارزشها به نسلهای آینده دارد.
فیلم کوتاه «آن مهمان» با بازسازی حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جمع رزمندگان گیلانی فاتح نبل الزهرا، تلاشی هنری برای ثبت لحظهای ماندگار از تاریخ مقاومت و بازخوانی سیره فرماندهی است که نامش با ایثار و اخلاص گره خورده است.
تولیدات فرهنگی ابزار تهاجمی جبهه انقلاب است
سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان در بازدید از روند ساخت تولید فیلم کوتاه «آن مهمان» در محل فیلمبرداری اظهار کرد: تولید آثار فرهنگی و هنری بخشی از جهاد در عرصه فرهنگ است.
فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: ساخت فیلمها و مستندهای ارزشی و اثرگذار، میدان حضور هنرمندان و بسیجیان در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن را معنا میبخشد.
وی در ادامه تصریح کرد: هنرمندان و فعالان فرهنگی با خلق آثار ارزشمند، جبههای مستحکم در برابر جنگ نرم دشمن ایجاد میکنند
بازسازی لحظات ماندگار مقاومت با زبان هنر
سرهنگ محمد پور اسماعیلی فومنی با بیان اینکه فیلم کوتاه «آن مهمان» بازسازی صحنه حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جمع رزمندگان فاتح نبل الزهرا در سوریه است، گفت: این اثر به مناسبت دهه مقاومت و بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تولید میشود و بهزودی از شبکههای استانی و ملی پخش خواهد شد.
معاون فرهنگی هنری سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه این فیلم توسط مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج گیلان در حال تولید است، افزود: این فیلم بازسازی صحنه تقدیم انگشتر و اسلحه به سردار شهید حقبین توسط حاج قاسم و سخنرانی اش در جمع مدافعان حرم گیلانی به تصویر کشیده میشود.
وی با بیان اینکه این دست از فعالیتهای فرهنگی و هنری علاوه بر بازسازی لحظات ماندگار تاریخ مقاومت، نقش مهمی در انتقال ارزشها و روایتهای اصیل به نسلهای آینده ایفا میکند، گفت: تولید چنین آثار هنری، پلی میان گذشته و آینده است و میتواند نسل جوان را با فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا سازد.
سرهنگ پوراسماعیلی با اشاره به تولید فیلمها و مستندهایی از این دست افزود: تولیدات هنری علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و فرماندهان بزرگ، بهعنوان ابزاری مؤثر در مقابله با جنگ نرم دشمن عمل میکند.
وی تصریح کرد: این آثار میتوانند هویت جمعی جامعه را تقویت کرده و روحیه ایستادگی را در نسلهای آینده استمرار بخشند.
