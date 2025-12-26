آغاز بارش باران و برف از فردا در کهگیلویه و بویراحمد

فرمان فرامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از روز شنبه یک موج ناپایداری وارد کشور می‌شود و از بعدازظهر همان روز استان ما را نیز در بر خواهد گرفت.

وی افزود: در روز شنبه بارش‌ها به‌صورت پراکنده خواهد بود و بارش برف بیشتر در ارتفاعات استان رخ می‌دهد.

معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در روز یکشنبه دامنه فعالیت این سامانه گسترش می‌یابد و شاهد بارش‌های متناوب باران و برف در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه بارشی از بعدازظهر یکشنبه تا پیش از ظهر دوشنبه خواهد بود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این سامانه از بعدازظهر روز دوشنبه به‌تدریج از استان خارج شود.

فرامین در پایان از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیشِ رو، تمهیدات لازم را به‌ویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان در نظر بگیرند.