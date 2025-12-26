  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

آغاز بارش باران و برف از فردا در کهگیلویه و بویراحمد

آغاز بارش باران و برف از فردا در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ورود موج ناپایداری جوی و آغاز بارش برف و باران از شنبه در این استان خبر داد.

فرمان فرامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از روز شنبه یک موج ناپایداری وارد کشور می‌شود و از بعدازظهر همان روز استان ما را نیز در بر خواهد گرفت.

وی افزود: در روز شنبه بارش‌ها به‌صورت پراکنده خواهد بود و بارش برف بیشتر در ارتفاعات استان رخ می‌دهد.

معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در روز یکشنبه دامنه فعالیت این سامانه گسترش می‌یابد و شاهد بارش‌های متناوب باران و برف در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه بارشی از بعدازظهر یکشنبه تا پیش از ظهر دوشنبه خواهد بود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این سامانه از بعدازظهر روز دوشنبه به‌تدریج از استان خارج شود.

فرامین در پایان از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیشِ رو، تمهیدات لازم را به‌ویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان در نظر بگیرند.

کد خبر 6702156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها