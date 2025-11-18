به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و روابط‌عمومی‌های ادارات شهرستان، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با قدردانی از روابط‌عمومی‌ها و اصحاب رسانه، بر نقش شفافیت خبری و مطالبه‌گری مسئولانه تأکید و این جریان را از مصادیق جهاد تبیین دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: انتخابات پیش‌رو بر پایه چهار مؤلفه رعایت قانون، رقابت سالم داوطلبان، مشارکت حداکثری و امنیت برگزار خواهد شد.

وی افزود: تحقق این اصول می‌تواند زمینه انتخاب نمایندگانی کارآمد و پاسخگو را برای مدیریت امور شهری و روستایی فراهم کند و امیدواریم افرادی توانمند و متخصص در این دوره از انتخابات ثبت‌نام کنند.

فرماندار بهاباد تأکید کرد: زمانی که مردم اخبار صحیح و شفاف را از کانال‌های رسمی و متولیان امر دریافت کنند، اعتماد آنان به سیستم حکمرانی افزایش یافته و این اعتماد، پشتوانه‌ای محکم برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خواهد بود.

باقری با اشاره به اینکه گام اول برای رسیدن به توسعه، هم‌صدایی و هم‌نوایی است، گفت: اصحاب رسانه باید تلاش کنند تا با گفتار و قلم صادقانه خود، در ایجاد وحدت، همدلی و صداقت، اعتماد مردم را نسبت به مسئولان و نظام دوچندان کنند.

در ادامه این نشست، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای پرسش‌های خود را در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل مربوط به صنایع و معادن، راه‌سازی، بهداشت و درمان مطرح کردند و فرماندار بهاباد نیز با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای مدیریتی، به توضیح آخرین وضعیت پیگیری‌ها و اقدامات اجرایی در شهرستان پرداخت.

این نشست خبری به ریاست محمد باقری، فرماندار بهاباد، و با حضور معاونین فرماندار، مشاور عالی، بخشداران شهرستان، اصحاب رسانه، روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان فضای مجازی و با دستور کار تبیین دستورالعمل‌های انتخابات و پاسخ به پرسش‌ها برگزار شد.