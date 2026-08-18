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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

کلاهبرداری با رسید جعلی در اردستان

کلاهبرداری با رسید جعلی در اردستان

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با ارائه رسید جعلی بانکی اقدام به کلاهبرداری از یک شهروند کرده بود.

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان اردستان قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد که در جریان انجام معامله خرید و فروش دام فردی ناشناس بابت خرید ۱۷ رأس گوسفند، یک رسید بانکی برای وی ارسال کرده است که شاکی پس از بررسی‌های لازم متوجه جعلی بودن رسید و عدم واریز وجه می‌شود.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی بررسی‌های فنی و میدانی و بازبینی مستندات موجود در پرونده موفق شدند هویت متهم را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند.

سرهنگ بهامین با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی بر ضرورت هوشیاری شهروندان در انجام معاملات تأکید و بیان کرد: شهروندان باید در معاملات خود نسبت به صحت و اصالت رسیدهای بانکی دقت لازم را داشته باشند و از اعتماد به رسید یا اعلام پرداخت وجه پیش از تأیید نهایی و اطمینان از واریز مبلغ به حساب خودداری کنند.

کد مطلب 6920226

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